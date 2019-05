Maisie Williams (Arya Star) habla de su salud mental ante la fama: "Es muy fuerte cómo empieza a consumirte"

Juego de Tronos se ha convertido, sin duda, en una de las series más exitosas de la historia. Su trama ha enganchado a millones de personas alrededor del mundo que, incluso, recogen firmas para que nunca acabe.

Y es que sus personajes no han tardado en ocupar las portadas de todos los medios. Primero fue Emilia Clarke (Daenerys), Sophie Turner (Sansa Stark), y ahora es el turno de Maisie Williams (Arya Star). La joven actriz ha protagonizado el podcast del programa Happy Place, presentado por Fearne Cotton, y sus declaraciones acerca del estado de su salud mental han impactado a los oyentes.

Según la británica de 22 años, desde muy pequeña se enfrentó a un conflicto interno tras su temprano salto a la fama. Este le hizo cargar con la responsabilidad de asegurarse que tanto ella como los de su alrededor estuviesen bien, sin importar sus sentimientos reales.

"Llegué a un punto en el que estaba conversando con msi amigos y mi mente no paraba de pensar en todas las cosas estúpidas que he dicho a lo largo de mi vida, y en las personas que me han mirado de cierta manera", explica Maisie. "Estaríamos hablando y yo pensando 'Me odio'", añade.

Cuando Williams dio el salto a la fama tras el éxito de Juego de Tronos, las redes sociales se inundaron de comentarios de todo tipo: los positivos y los no tan positivos. Estos llegaban a ojos de la joven, quien no pudo evitar que les afectase. "Llega a un punto en el que casi deseabas recibir comentarios negativos para que te sentases en tu agujero de tristeza, y es muy fuerte la forma en que empieza a consumirte", explica.

Afortunadamente, la actitud de Maisie dio un giro de 180º. "Simplemente me alejé de todo eso", declara.

Tal y como explica Digital Spy, ahora que el final de Juego de Tronos se acerca, la joven se tomará un descanso de la gran pantalla para disfrutar de una vida "normal" en la que no necesita ser "la chica perfecta".

Esta etapa oscura que relata Maisie resulta familiar para muchos de los rostros que se posicionan en el foco de atención. Sin ir más lejos, su compañera Sophie Turner también pasó por una depresión. "He sufrido enfermedad mental en primera persona y he comprobado cómo puede afectarle también a la gente de alrededor. De repente, mi metabolismo decidió caer en lo más profundo del océano y empecé a ganar peso. Todo esto ocurrió mientras grababa Juego de Tronos", explicó.

Maisie Williams y Sophie Turner se divierten en la premiere de la última temporada de Juego de Tronos / Jeff Kravitz (Getty Images)

Por suerte, ambas ya están recuperadas y al pie del cañón, y nosotros nos alegramos por ellas.