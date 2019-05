Ed Sheeran y sus pegadizos falsetes en ‘Cross me’

El álbum de Ed Sheeran va tomando forma. Poco a poco nos va desvelando detalles de lo que está por venir. El último ha sido Cross me, su segundo single en el que le acompañan Chance The Rapper y PnB Rock. Y sí, tiene ese flow que esperábamos de los raperos.

Así que, esperemos que todos aquellos que había especulado con nombres como Taylor Swift, Harry Styles, BTS, Shawn Mendes u otros tantos, puede que se hayan sentido decepcionados porque no se han cumplido sus expectativas.

Pero que no desesperen porque hay 13 oportunidades más para ver si alguno de esos artistas forma parte del nuevo proyecto de Sheeran. Porque sí, ya lo ha dicho él mismo. El próximo 12 de julio publicará Nº6 Collaborations Project.

Han creado una canción donde las melodías más pop y pegadizas las interpreta el pelirrojo, que tira de falsetes, y el tema de rapear se lo deja a sus dos nuevos compañeros de fatigas. Y el resultado resulta incluso más interesante que su colaboración con Justin Bieber que ya está en los primeros puestos de las listas de ventas de medio mundo.

Si es que ya lo avisó Sheeran el año pasado cuando hablaba en el podcast de George Ezra: “El próximo disco que estoy haciendo no es un álbum de pop”. Es un álbum de colaboraciones, un regalo a los fans para quitarse el estrés de tener que hacer un disco nuevo que exija superar el éxito de canciones como Shape of you.

“La razón por la que no será un disco pop es porque la gente espera que cuando vuelvas lo hagas con un álbum que ‘tiene que ser más grande que Shape of you y tiene que vender más’… Pero si yo lo controlo y es en plan ‘aquí hay un disco de bajo perfil del que realmente estoy enamorado’, para mis fans será como ‘yay’ y el mundo del pop será como ‘bueno, quizás sea el siguiente’”, explicaba entonces.

Y ha cumplido, no es un disco continuación de Divide (que ya tiene dos años) sino un paréntesis para hacer algo diferente. Estamos deseando que siga desvelando más nombres pero está claro que le apetece jugar al despiste.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ed Sheeran (@teddysphotos) el 23 May, 2019 a las 6:00 PDT

Seguiremos atentos porque este disco promete dejarnos más de una sorpresa. Ya queremos nueva dosis.