Billie Eilish habla sobre la depresión y la importancia de pedir ayuda

Si los y las artistas deben o no hablar o posicionarse acerca de los problemas que afectan a la sociedad sigue siendo tema de debate. Pero si hay algo que está claro es que su opinión tiene mayor capacidad de influencia sobre las personas que la de muchos y muchas de nosotras. Sobre todo cuando se trata de personajes con una gran presencia en redes sociales, plataformas digitales que se han convertido en el hábitat natural del público jóven.

Este es el caso de Billie Eilish, la joven cantante cuyo fenómeno musical nace principalmente a través del "boca a boca" de Instagram y cuyo triunfo detona gracias a una canción (Ocean Eyes) colgada desintencionadamente en SoundCloud y un posterior EP (Don't Smile At Me) que adquiere gran popularidad en YouTube. ¿Qué fue antes, la gallina o el huevo? En el caso de la estaounidense, el perfil antecede a la persona. Aunque esto hoy en día no es nada fuera de lo normal.

Lo cierto es que ella es más consciente que nadie de que su personaje se ha convertido en un modelo a seguir y en una fuente de inspiración para muchas personas cuya edad está en su mayoría comprendida en la franja de los 14 a los (pongamos) 27 años. Un sector más vulnerable y susceptible que los demás. Si esa máscara se asemeja más o menos a su rostro real solo le corresponde a ella saberlo, pero hasta el momento la artista ha demostrado que su forma de hablar y comportarse no entiende de formalidades, tabús o cánones.

Y es precisamente de ahí de donde nace la naturalidad con la que ha logrado conquistar a los y las jóvenes cansadas de que les vendan una realidad tan perfecta como ficticia y tan deseable como inalcanzable, cuyos manjares solo están disponibles para un sector reducido y que, por lo tanto, no hacen sino discriminar al resto. La música de Billie Eilish no habla sobre las fantasías con las que constantemene nos tienta el capitalismo, sino de esa parte que es, precisamente, la que ocultan las redes: la de la inseguridad, el miedo, las dudas y cómo todos estos factores afectan a nuestra vida.

"Pedir ayuda no te convierte en débil": Cómo hablar de las enfermedades mentales

Desde que comenzó a hacerse conocida, la artista teen del momento no ha dudado en hablar de los problemas a los que ha tenido que hacer frente durante su adolescencia y desarrollo personal. Primero fue la confesión a través de su propio perfil de Instagram de que padece el Síndrome de Tourette, una condición que hace que la persona haga sonidos o movimientos involuntarios.

Luego fue el valor de traducir en palabras lo que ya podíamos intuir en sus canciones: la artista se sinceró y habló de sus problemas de depresión y ansiedad, que muchas veces la han llevado a pensar en poner fin a su vida. No hace falta más que escuchar atentamente Bury a Friend para comprender lo duro que puede resultar que nuestra vida esté condicionada por estos sentimientos.

A pesar de que el estigma y el tabú aún impiden que se hable con naturalidad de este tipo de transtornos psicológicos, artistas como Ava Max en Sweet But Psycho o Julia Michaels en Anxiety también han querido tratar este delicado tema en sus canciones con la intención de que todos y todas aquellas que se encuentren en una situación así sepan que lo más importante es recurrir a las personas que tengamos alrededor. Y es que, como bien explica Eilish en un vídeo grabado como parte de la campaña americana para la prevención del suicido y la ansiedad: "Pedir ayuda no te convierte en débil".

Billie Eilish habla sobre la depresión y la importancia de pedir ayuda

Ella confiesa que su forma de hacer frente a sus malas épocas es rodearse de sus seres queridos y acudir a una terapia que le ayude a entender lo que sucede en su interior. A esta campaña también se suma la antes mencionada Ava Max, quien recomienda que muchas veces la mejor forma de ayudar a una persona a luchas contra estos estados de ánimo es, simplemente, estando a su lado: "A veces no hace faltar hablar, basta con ir a cenar o dar un paseo".