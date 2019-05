Demi Lovato ha visto ‘Rocketman’ y ha compartido su opinión

La última edición de los Oscar con el éxito de Ha nacido una estrella y la biopic de Freddie Mercury, nos dejó claro que las vidas de los artistas interesa y más si son una leyenda. Y parece que la tendencia va a seguir por este camino y vamos a poder ver en imágenes la vida de muchos más músicos.

Llevamos semanas hablando de Rocketman, el biopic de Elton John que se estrena este viernes 31 de mayo y que ha generado tanta expectación. En esta ocasión será Taron Egerton el que de vida al Sir y aunque ya han advertido que en esta ocasión han apostado por la libertad creativa y no por los parecidos, estamos deseando ver el resultado.

Ya lo avisan, se trata de “una fantasía basada en hechos reales” y el proceso de dos años con Dexter Fletcher al mando, dejan claro que se está cuidando todo al máximo, siempre con el visto bueno del protagonista.

Una de las que ha podido ver ya la película es Demi Lovato y no ha dudado en compartir la opinión que le merece lo que ha visto: “Me quedé impresionada”, es lo primero que ha dicho. Y está claro que eso ya es una buena señal.

No ha dudado en dirigirse a su amigo para dedicarle unas bonitas palabras de cariño y admiración: “Elton, eres todo un icono y me siento honrada de conocerte, no por todo lo que has logrado, lo que has creado, lo que has superado a medida que la vida te iba lanzando, sino porque tienes un corazón de oro que ha recaudado cientos de millones para la caridad”.

Y es que parece que esa faceta filantrópica de Elton John, que ha estado presente a lo largo de su vida, también se va a ver reflejada en el film.

“Tu sobriedad es muy inspiradora y tu fuerza, admirable”, añadía en un momento en el que ella está todavía recuperándose de la sobredosis que sufrió y que intenta seguir sobria y alejada de los problemas del alcohol que lleva acarreando desde hace años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Demi Lovato (@ddlovato) el 26 May, 2019 a las 12:09 PDT

Nadie duda que la música será una parte fundamental de la película y que no va a defraudar, es Elton John y eso lo ha querido remarcar la cantante: “Obviamente, la música es fenomenal pero la interpretación y las actuaciones también son increíbles. Bravo por el reparto y el equipo. Todos a verla el 31 de mayo”.