El padre de Miley Cyrus, Billie Eilish y Khalid… en la lista de las canciones del verano de Billboard

El verano ya está aquí. Vale, todavía hay que esperar al 21 de junio para dar la bienvenida a esta estación tan deseada pero el sol y el buen tiempo ya nos hacen pensar en ella. Y como ya podemos darnos un bañito y vestir con tirantes también empezamos a elaborar nuestra banda sonora para estos meses.

No sólo nosotros. Billboard, que cada semana elabora los rankings de ventas musicales de Estados Unidos, acaba de estrenar su lista de las canciones del verano 2019. Una lista que solo está activa durante estos meses estivales y que recoge 20 posiciones que estarán ocupadas por los temas más relevantes de estas vacaciones.

De momento ya hay un podio que lideran desde el puesto 3, Khalid con Talk, en la segunda posición, Billie Eilish con Bad Guy (la canción que revolucionaba a Britney Spears a principios de semana) y, en lo más alto, la colaboración de Lil Nas X con el padre de Miley Cyrus, Old town road.

Completan el top 5 la colaboración de Ed Sheeran con Justin Bieber y lo último de los Jonas Brothers. También aparecen en la lista nombres como los de Taylor Swift, Halsey, Shawn Mendes, Post Malone o Ariana Grande.

No es más que la primera semana, habrá que ver si estas canciones acaban liderando en septiembre este ranking o dan paso a otras. Lo que está claro es que Billy Ray Cyrus está disfrutando de más éxito que su hija en estos momentos ya que también encontramos su tema en la lista de las canciones más importantes de este año que también ha elaborado Billboard.

Pero si hablamos de verano, vamos a hacer memoria. Este año todavía no sabemos qué canción logra llevarse el título de honor pero en ediciones pasadas, podemos hablar de In my feelings de Drake el año pasado; la versión con Justin Bieber del Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee en 2017; una vez más Drake pero en esta ocasión con One dance en 2016 y; Cheerleader de OMI en 2015. Por cierto, ¿alguien se acuerda de él cuatro años después?

No siempre las preferidas en Estados Unidos coinciden con las que más bailamos en los chiringuitos de nuestras playas. Aquí tenemos nuestras opciones locales que suelen tomar mucho protagonismo y que este año incluyen a artista como Rosalía.

Empezamos a barajar opciones pero será en septiembre cuando podamos asegurar cuál es la canción del verano de 2019. ¿Tú ya tienes una?