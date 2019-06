¿Será una de estas la canción del verano?

Este 2019 está viniendo muy cargado de temazos que son fuertes candidatos a ser la canción más sonada del verano. Aunque es un puesto ambicioso y difícil de conseguir, algunas tienen muchas papeletas. La llegada del buen tiempo y del calor ya hace que tengamos la mente puesta en el verano e intentemos pronosticar qué canción vamos a hartarnos de escuchar en el chiringuito. ¡Ahí va una pequeña muestra de opciones posibles a la canción del verano 2019!

Posibles canciones del verano 2019

R.I.P. – Sofía Reyes con Anitta y Rita Ora

El recién estrenado single de la mexicana Sofía Reyes tiene muchos ingredientes para llegar a ser canción del verano. Con su ritmo pegadizo y su videoclip con baile incluido, si no es la canción del verano, seguro que será una de las más presentes en las pistas del baile. Por si acaso, recomendamos comenzar a ensayar coreografías, aunque no lleguemos a los movimientos de caderas de Anitta.

Tu Manera – Inna

Inna es una habitual en las canciones con rollito veraniego. A la rumana se le nota desde hace unos años su residencia en España, ya que sus últimos éxitos han sido prácticamente en castellano, ¡y eso nos gusta mucho! Inna suena a verano, eso es indiscutible. En Tu manera cambia su característico bikini por ropa cómoda y camping, ¡pero también nos traslada directamente a las vacaciones!

HP – Maluma

Hace ya unas semanas que el colombianos nos presentaba su último sencillo que, aunque no suena mucho más estival que los demás, Maluma es otro de los posibles candidatos al trono del verano. También en este videoclip podemos tomar nota de la coreo para que el calor no nos pille desprevenidos.

Swing – Danny Ocean

¿Quién no se pasó el verano de 2017 bailando Me Rehúso cada día? Danny Ocean supo como hacerlo y ha repetido la fórmula. Con una canción un poco más tranquila, pero con muchísimo rollo. ¿Acaso no te has imaginado en una terracita chillout mientras la oyes? ¡No podemos negar que suena a verano!

Guay – Sweet California

Las chicas de Sweet California quieren pasarlo Guay y con este temazo segurísimo que sus deseos se cumplen. Ritmos frescos, pegadizos y muy bailables, son los mejores ingredientes para que una canción se convierta en el hit del verano y esta los tiene todos.

I Don't Care - Ed Sheeran ft. Justin Bieber

Sin duda, ha sido una de las sorpresas de este año. El nuevo tema de Sheeran, que llega con la compañía de Bieber, ha generado un aluvión de opiniones de todos los tipos. Hay quienes ya lo consideran la canción del verano, mientras que otros no terminan de cogerle el gusto. Sea como fuere, Ed traerá un nuevo disco pronto y las posibilidades de que alguno de estos hits sean el himno del verano es muy probable.

Como de costumbre, la extriunfita nos trae una canción de ritmos urbanos que ha dado de qué hablar en las listas de éxitos. Se estrenó el pasado 25 de abril, tres semanas antes del lanzamiento de su álbum debut Akelarre. Ritmos latinos y urbanos que levantan a cualquiera de la silla.

Aute Cuture - Rosalía

La Rosalía llega pisando fuerte. Tras el lanzamiento de Con Altura, que ya optaba a convertirse en la canción del verano, la catalana ha decidido reaparecer en las listas de éxitos y las portadas de los medios con un nuevo tema de sonidos pegadizos. De nuevo, la artista emplea una base de trap con influencias del flamenco y otros ritmos del hip hop o la rumba. ¡Puro fuego para tus oídos!

Boy With Luv - BTS ft Halsey

La banda de éxito no podía faltar en esta lista. Su último gran hit, publicado junto a Halsey, ha calado muy hondo en la mente de millones de personas alrededor del mundo. Para muestra un botón. Su videoclip ya supera los 347 millones de reproducciones, una cifra difícil de ignorar. De este modo, su hit podría sonar en bucle en las radios de todo el mundo durante los meses de calor.

Callaita - Bad Bunny, Tainy

Pero, ¿qué es una canción del verano sin los ritmos latinos? El conejo malo, quien últimamente se codea con Rosalía, ha presentado su nueva etapa musical con "su canción favorita". Y lo hace con los ritmos del reggaetón más clásico y ese flow que tanto le caracteriza.

Y Yo No Sé - Paulo Londra

Se trata de unas de las jóvenes voces más prometedoras de la industria musical. El rapero argentino apuesta por unos nuevos sonidos urbanos en este nuevo tema que ya viene incluido en su álbum debut Homerun. Sin embargo, Londra ha decidido volver a lanzarlo en formato single, y más de 5 millones de usuarios han reproducido su videoclip. No sería la primera vez que Paulo suena como la canción del verano. Ya lo hizo con Cuando Te Besé junto a Becky G en agosto del año pasado, un tema que sonó en las discotecas de todo el país.

Soldi - Mahmood

El representante de Italia en Eurovisión 2019 llevó este nuevo hit sobre el escenario de Tel Aviv y, aunque no consiguió hacerse con la corona, sí que se ha convertido en el rey de las radios musicales. Este nuevo himno nos ha conquistado por completo, y su historia aún más. ¿Y a ti?

ME! - Taylor Swift ft. Brendon Urie

Taylor ha dado la bienvenida a una nueva era musical. Aunque no haya rastro de su nuevo álbum, la cantante ha avanzado sus nuevos sonidos de la mano de este nuevo hit que llega con un videoclip lleno de fantasía, purpurina y unicornios.

Calma - Pedro Capó, Farruko ft. Alicia Keys

Por si no habíamos quedado con más ganas del nuevo tema de Pedro Capó y Farruko, han lanzado esta nueva versión anglo-hispana junto a la referente internacional Alicia Keys. Un remix que llega con ritmos urbanos y veraniegos y, sobre todo, una alta probabilidad de sonar en todos los chiringuitos.