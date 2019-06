Dora - Call me back [2019]

Bimba Bosé fue una mujer de un marcado carácter. Personal y con un estilo único que parece haber heredado su hija Dora. Antes de su fallecimiento tuvieron la oportunidad de cantar juntas en alguna ocasión, momentos que quedan grabados en la memoria. Ahora que la modelo ya no está es ella la que sigue expresándose a través de la música.

Seguro que Bimba estaría orgullosa del trabajo de su hija. Tiene la misma sensibilidad, gusto artístico y magia que emanaba ella. Lo hemos podido comprobar a través de los singles que ha ido lanzando de su álbum debut.

Ha demostrado que se mueve sin ningún prejuicio entre el R&B, el pop intimista y la electrónica más bailable. Géneros que podíamos escuchar en cualquier sesión de su madre.

Primero, el pasado mes de marzo, llegó Saving star. Ahora, nos presenta otros dos temas. Por un lado HOME, una dosis urbana para hacernos bailar que ya ha fichado una firma de automoción para su última campaña.

/ Portada HOME

El otro es más íntimo. Call me back “nos remite al anhelo de un amor de verano que, llegado a su final, tratamos de retener desde una melancolía adolescente. Es un tema de una gran calidad compositiva, pero con una sencillez formal tanto en la armonía como en las letras y la producción”, transmite en un comunicado.

El vídeo nos lleva a la playa de la mano de su padre, Diego Postigo, que ha dirigido el audiovisual con un detallismo exquisito para esta canción que “da luz verde al amor de verano”.

Su voz dulce se mezcla con la de Pional, su productor que ha trabajado con gente como The XX o The Rapture. Y su look cambia con ese pelo rubio que ha estrenado para la ocasión.

Está claro que el tiempo de las versiones en youtube es ya parte del pasado o de momentos puntuales, ahora Dora nos comparte su propia música que cada vez tiene más adeptos.

“Temazo que nos va a acompañar todo el verano baby”, comentaba su tío Gorka Postigo. “Bravo baby”, añadía su padre. “Temazo Dora”, aseguraba la diseñadora María Escoté. Está claro que Dora tiene mucho respaldo.