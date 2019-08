Miley Cyrus vs. Taylor Swift: Así suenan Slide away y Lover

Este viernes 16 de agosto dos de las grandes divas de la música internacional acaban de estrenar sus respectivos singles. Una batalla musical entre Miley Cyrus y Taylor Swift con Slide away y Lover.

Después de pasar por la ruptura con su marido, el actor Liam Hemsworth, son muchos los que han querido ver en la letra de la canción una declaración de intenciones. Un repaso a los dramas que han marcado su vida como parece reflejar la portada del sencillo con botellas de alcohol vacías y pastillas y una llamada a una vida más saludable.

"Once upon a time it was paradise/ Once upon a time I was paralyzed/ Think I’m gonna miss these harbour lights, but it’s time to let it go (...) I want my house in the hills/ Don't want the whiskey and pills/ I don't give up easily" dice la letra de una canción que podría ser el primer sencillo de su segundo EP, She is here, que recogerá el testigo de She is coming, publicado el pasado mes de mayo.

Hace algunos meses, Miley Cyrus desveló el nombre de un par de canciones, Never be me y Bad Karma, que junto a este Slide away podría formar parte de este nuevo EP.

La canción ha sido coescrita por Cyrus junto a Alma Miettinen, Michael L. Williams II y Andrew Wyatt quien además produce el tema junto a Mike Will Made-It.

Entre medias de ese EP y la aparición de Slide away, Miley Cyrus estrenó On a roll, canción que formó parte de la banda sonora de Black Mirror de Netflix en la que interpretó el papel de Ashley O.

En cuanto a Lover de Taylor Swift ha sorprendido que una balada sea la que preste su nombre al disco. También parece una declaración de intenciones por parte de la solista.

Una semana antes de que el séptimo álbum de estudio de su carrera vea la luz, la solista estadounidense ha presentado su nuevo single con el que intentará dar el último empujón promocional a un disco en el que público y crítica tienen fijos los ojos desde hace bastante tiempo.

Este tema recogerá el testigo de Me!, You need to calm down y The archer, canciones que ya hemos podido escuchar de forma íntegra y que estarán incluidos en Lover.