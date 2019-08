Lover, el nuevo single de Taylor Swift, llega este viernes

Quedan menos de dos semanas para que Taylor Swift publique su nuevo álbum de estudio, Lover. El primero con su nueva compañía discográfica y el primero del que poseerá todos los derechos.

Una semana antes de que el séptimo álbum de estudio de su carrera vea la luz, la solista estadounidense presentará un nuevo single con el que intentará dar el último empujón promocional a un disco en el que público y crítica tienen fijos los ojos desde hace bastante tiempo.

Será Lover, la canción que da nombre al CD, la elegida por Taylor Swift para presentarse en sociedad una semana antes del lanzamiento definitivo del elepé.

Este tema recogerá el testigo de Me!, You need to calm down y The archer, canciones que ya hemos podido escuchar de forma íntegra y que estarán incluidos en Lover.

El anuncio del lanzamiento de este sencillo ha llegado durante el discurso de aceptación del Icon Award durante los premios Teen Choice 2019. Una ceremonia muy emotiva en la que también tuvo oportunidad de reivindicar la igualdad salarial para las mujeres.

Pero si algo se ha convertido en verdaderamente viral son los bailes de la after-party en la que Taylor Swift lo dió absolutamente todo al ritmo de su hit You need to calm down.

En las redes sociales se convirtió en tendencia la etiqueta #DrunkTaylor y es que miles de personas en todo el mundo jamás habían visto así de desatada a la estrella del pop.

Dentro de unos días, Taylor Swift volverá a los escenarios para actuar en la ceremonia de entrega de los VMA's.