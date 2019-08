Ed Sheeran se enfrenta a una nueva demanda de plagio por ‘Shape of You’

A pesar de tenernos acostumbrados/as a ser el protagonista de titulares que hablan sobre récords históricos, éxitos musicales y demás triunfos, no todo son buenas noticias para Ed Sheeran. El británico ha sido acusado ante el Tribunal Superior de Estados Unidos por plagio. ¿Y cuál es la canción que lo ha provocado? Nada más y nada menos que Shape of You, una composición que en 2017 lograba posicionarse como el tema más reproducido en Spotify y que le valió al pelirrojo el Grammy a Mejor Interpretación Pop Solista.

El demandante ha sido el músico Sam Chokri, quien asegura que el estribillo y los coros del hit de Sheeran son una copia de su canción Oh Why, lanzada en el año 2015. Tal y como informaba el medio británico Daily Mail, las intenciones del denunciante no eran otras que "ir a por el hábito de apropiación" del cantante y compositor.

Con esta frase Chokri hace alusión al otro delito de este tipo al que se enfrenta el intérprerte de Thinkg Out Loud por imitar en el puente de esta canción la armonía y ritmo de Let's Get It On, el clásico de Marvin Gaye, un caso que sigue abierto después de que el juez desestimase la petición del británico de anular la demanda.

Según el testimonio de Sam, envió Oh Why al "círculo cercano" de Ed Sheeran en un intento de poder trabajar junto a él. En la misma declaración apunta que el pelirrojo también recurrió de manera ilegal a composiciones de la cantautora australiana Jasmine Rae, el artista jamaicano Shaggy y el trío femenino TLC. De hecho, esta última banda pasó a figurar en los créditos de Shape of You después de su lanzamiento oficial debido al parecido existente entre la letra del tema y su canción No Scrubs.

Según informa Smooth Radio, Sheeran ha respondido acusando a Chokri por "dañar su reputación y bloquear sus ingresos por reproducciones" a raíz de que la Sociedad de Derechos de Intereptación fallase a favor del intérprete de Oh Why.

Tendremos que esperar para saber cómo evoluciona el conflicto y confiar en que el pelirrojo no deba hacer frente a la condena que se le impuso a Katy Perry por Black Horse. Eso si no lo merece, claro.