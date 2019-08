Ava Max - Torn [2019]

Ava Max acaba de publicar el videoclip de Torn, su último gran éxito. La canción que vio la luz el pasado 20 de agosto pedía a gritos un vídeo y por fin la espera ha terminado. Torn nos envuelve con los sonidos del pop más clásico aunque con un toque disco, lo que hace que no puedas sacártela de la cabeza.

Ava Max se enfunda un traje de superheroína futurista para demostrar que del amor al odio solo hay un paso. De eso nos habla en Torn, de los sentimientos encontrados que surgen en las relaciones amorosas.

Y sí, tal vez hayas visto antes ese vestuario. La estadounidense fue vestida de esa guisa a los MTV VMA celebrados el 26 de agosto, solo un día antes del lanzamiento del citado vídeo. Aunque ya había compartido en sus instagram un pequeño adelanto del videoclip solo sus seguidores más fieles pillaron la referencia, para el resto fue uno de los looks más comentados de la noche.

Torn llega tras el arrollador éxito de Sweet But Pshyco, tres veces no consecutivas número 1 de LOS40 en 2019. Pero este mes de agosto ha sido su época más fructífera, Ava Max ha lanzado tres nuevos temas: Freaking Me Out y Blood, Sweat & Tears y el mencionado Torn.

La propia Ava Max lo tiene claro. Como aseguró en su cuenta de instagram, Torn es una de sus canciones favoritas. Y tú, ¿con cuál de todos los temazos de Ava Max te quedas?