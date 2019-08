La Casa Blanca responde a Taylor Swift

Ha lanzado su séptimo álbum de estudio, ama a BTS y ha dado pistas sobre su próximo tour. ¡No hay quien pueda con Taylor Swift! Aunque estos no han sido los únicos motivos por los que ha ocupado las portadas de todos los medios últimamente.

El pasado 26 de agosto, Swift nos deleitó con una sensacional actuación sobre el escenario de Nueva Jersey durante los MTV Video Music Awards. Y no solo eso, sino que recibió dos premios y ofreció un discurso de lo más inspirador.

Fueron precisamente sus palabras las que marcaron un antes y un después en el transcurso de la noche. Al aceptar el premio de Vídeo del Año por You Need To Calm Down, Taylor se arropó de las personas que aparecen en el vídeo musical y recordó que al final de este proyecto aparece una pantalla que anima a todo el que lo vea a firmar en una página de peticiones para conseguir la Igualdad en la ley.

Tras esto, añadió las siguientes palabras: "Tiene ahora medio millón de firmas, que es cinco veces la cantidad que necesitaría la Casa Blanca para responder". Posteriormente, miró hacia su muñeca, simulando que comprobaba la hora. "En este vídeo se tocaron diferentes puntos, así que votarlo significa todo un mundo, un mundo en el que todos somos tratados igualmente bajo la ley", señaló.

La Casa Blanca tan solo necesitó unas horas para ponerse manos a la obra. Fue Judd Deere, la subsecretaria de prensa, la que se encargó de enviar un comunicado a People en el que dejaba clara la postura del gobierno de Trump: "La administración de Trump se opone a cualquier tipo de discriminación y apoya el trato igualitario para todos; Sin embargo, el proyecto de ley aprobado por la Cámara está repleto de dardos venenosos que amenazan con socavar los derechos parentales y la conciencia".

Unas palabras que ya suenan similares, o idénticas, para la cantante y sus seguidores, pues fueron las mismas que pronunció el senador republicano de Tennessee, Lamar Alexander, tras recibir la misma petición por su parte.

Estas nuevas declaraciones han llegado a ojos del ejército de seguidores de la estadounidense, quienes no han tardado en dejar clara su posición en redes. Ellos lo tienen claro: están orgullosos de su artista favorita.

Taylor Swift has the white house SHAKING. their response doesn't even make sense how is going to affect other people saying that a certain group of people need to be treated equally? do they even know what homophobia is? https://t.co/bFXupYlS66 — loveronica (@soitfuckingoes) August 27, 2019

Taylor Swift got the whitehouse shaking what an icon https://t.co/bQPjVbaxIm — 𝓛𝑜𝓋𝑒, Ben (fan account) (@TS7Track3) August 27, 2019