Ed Sheeran, ¿en la nueva película de James Bond?

Dicen que los sueños hay que perseguirlos, ¿no? Pues Ed Sheeran lo lleva a rajatabla y se ha propuesto cumplir uno de los suyos en 2020.

Tal y como informa Music Week, el mánager del cantante Stuart Camp ha manifestado que Ed quiere seguir los pasos de Adele y Sam Smith e interpretar la canción oficial de la próxima película de James Bond, cuyo estreno está programado para abril de 2020.

Esta noticia ha llegado tras dar por finalizada su gira Divide y anunciar su descanso temporal de los escenarios y, en general, de la música. Aunque dudamos firmemente que el cantante se aleje de los estudios o, incluso, del papel y boli para componer algún que otro tema.

"Conocimos a Barbara Broccoli (la productora de James Bond) cuando tocamos en Dublín en 2017 y estaban interesados. Danny Boyle se unió a la película después, quien hizo Yesterday (en la que aparece Sheeran), así que había una conexión muy cercana. Obviamente cambiaron de directores, pero aún estamos interesados, aunque ni siquiera se han tenido conversaciones", afirma.

"Ed me pregunta todos los días. Y lo que le digo es, 'Lo último en lo que trabajan es en la música'. Esos rumores que dicen que es el intérprete favorito de Daniel Craig y que está sucediendo no son ciertos. Es algo que algo querría hacer, es una caja que aún no se ha abierto, seguro", añade.

Lo cierto es que no es la primera vez que conocemos los rumores de la desesperación de Sheeran por poner ritmo a James Bond. Las noticias salieron a la luz en 2017, cuando el intérprete de I Don't Care aseguró que tenía una canción preparada para esta mítica saga desde hacía tres años.

"Tengo escrita la canción para Bond solo por si acaso, pero no voy a decir el nombre por si alguien me la roba. Pero es buena, es buena", declaró en un programa de televisión.

Ignorando su nueva acusación por plagio, Ed tiene claro que la esperanza es lo último que se pierde. Por ello, seguirá luchando para tomar el testigo de Adele y Sam Smith y hacer realidad uno de sus mayores sueños. ¿Aceptarán su tema como el principal de Bond 25: No Time To Die? Tendremos que esperar para saberlo. Y con la cantidad de contratiempos que está sufriendo su rodaje, tememos que esta decisión tardará en ver la luz.

Y a ti, ¿te gustaría escuchar a Sheeran en la nueva misión del espía?