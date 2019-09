Ava Max se defiende de los haters que critican su característico peinado

Parece que Ava Max no se libra de las polémicas. Desde que su bombazo Sweet but psycho irrumpió en las listas de éxito de todo el mundo, la cantante destacaba por sus looks imposibles. Además, hubo un elemento especial que llamó la atención de muchos desde su primer videoclip: Una melena rubio platino con distintas longitudes a cada lado de la cabeza. No parecía ser nada que destacase mucho, hasta hace unos días.

Y es que gracias a su participación en la gala de los VMA's de este año, muchos pudieron ver su outfit de heroína -que luego vistió en su más reciente videoclip Torn- junto con su ya característico peinado, que despertó los comentarios de algunos haters. Ella, que nunca ha tenido ningún problema en plantar cara a los haters, no ha tardado en pronunciarse al respecto:

"Es curioso porque todo lo que hice fue cortarme el pelo y aun así a la gente le encanta odiar. No es para tanto. Es un corte de pelo y adivinad, me encanta. Parad de poner a gente en cajas y etiquetarlos, y me incluyo. Esto es exactawente de lo que va mi corte de pelo. NADA DE ETIQUETAS." escribía la cantante sobre su look.

Además, sobre los comentarios que ha recibido añadía: "La gente que se ve afectada por un corte de pelo tiene problemas GRAVES. Necesitais conoceros mejor... Hay algunos haters ahí fuera y ya sabéis quienes son, dejad de meteros con la gente y haced algo por vuestro futuro. ¡Esto es algo básico! Me hacéis reír. Es solo un mensaje amistoso. Quiero terminar positiva. Gracias a mis Avatars (sus fans) por defenderme siempre, dejad ir al odio... Gracias".

Pero no todo han sido malas palabras. Muchos fans, tal y como ella dice, han salido en su defensa, mientras que también ha habido una parte de seguidores impresionados por descubrir que el pelo de la cantante es natural y no es una peluca.

Parece que Ava está feliz y contenta con su estilismo, y no lo va a cambiar por nada ni por nadie, al menos por ahora. De hecho, lo que muchos de estos haters no sabrán es que ha convertido la silueta de su pelo en parte de su logo como artista. ¡Todo un orgullo!