Billie Eilish y Lewis Capaldi amenazan el Nº1 de Shawn Mendes y Camila Cabello

El pasado sábado, Shawn Mendes y Camila Cabello lograron la proeza de sumar su tercera semana consecutiva en el número uno de LOS40 —algo que nadie había conseguido este 2019— gracias a su fantástico single Señorita. Una pregunta ronda a todos los fans de la lista: ¿habrá una cuarta? Eso sería ya rizar el rizo, pero de la pareja de moda puede esperarse cualquier cosa.

Sus perseguidores no se lo van a poner fácil, en cualquier caso. Ahí tenemos en el #2 sin ir más lejos a los geniales Jonas Brothers con Sucker, tema que ya fue número uno en su día y que ostenta el récord de permanencia después de 25 semanas con nosotros. Si recuperasen la medalla de oro sería un bonito regalo de cumpleaños para Nick Jonas, que cumplió 27 esta semana. El que aún no ha saboreado las mieles del éxito es Lewis Capaldi, que está en el #3 con Someone you loved y se tiene más que merecido llegar a lo más alto. Y mucho ojo con Billie Eilish: sus seguidores aún andan revolucionados por sus recientes conciertos en España y podrían auparla a la primera posición.

Tenemos que hablar de nuevo de Camila Cabello y los Jonas Brothers, porque ambos son también candidatos. Ella con Liar, y los hermanos con Only human. Si consiguieran entrar, podrían hacer doblete. Para ello, deben reunir apoyos suficientes con el HT #MiVoto40 en Twitter.

