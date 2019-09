Justin Bieber publica la foto “donde todo empezó”

Una mirada hacia el pasado, un gesto para recordar el momento que pudo cambiar la vida de Justin Bieber o, cómo el mismo ha reconocido, "donde todo empezó".

A través de sus perfiles oficiales en redes sociales, el canadiense ha querido compartir con todo el mundo un momento único de su vida que le cambió para siempre.

En la fotografía podemos ver a un jovencísimo Justin Bieber acompañado de una jovencísima Hailey Baldwin a quién varios años después de esa instantánea ya podemos llamar Hailey Bieber.

La foto es de 2009 cuando ambos se conocieron entre bastidores en el debut del músico en la televisión estadounidense en el programa Today Show. Esa mañana, la estrella en alza de Justin actuaba en el Rockefeller Plaza y sus muchxs seguidores de Youtube, incluida Hailey, estaban allí para verle.

Hace aproximadamente un año la pareja se casó en un tribunal de Manhattan (Nueva York, Estados Unidos) y todo apuntaba a que este fin de semana tendrían una segunda celebración íntima junto a familia y amigos en Carolina del Sur.

Tal vez esta publicación forme parte de este fin de semana de romanticismo para la pareja que compartirá su amor con sus más allegados.

"My wife and I :) where it all began" (Mi esposa y yo :) donde todo comenzó" posteó Justin Bieber en sus redes.

No han faltado comentarios y felicitaciones de anónimos y celebrities que les felicitaban por tan entrañable momento.

Justin Timberlake quiso compartir su emoción con el canadiense respondiéndole: "Es increíble, hermano".

En una línea parecida llegó el comentario de Kylie Jenner: "Es alucinante".

Su relación sentimental comenzó en 2016 pero Bieber y Baldwin son amigos desde que eran muy jóvenes. Tras separarse ese mismo año, volvieron a darse una oportunidad en 2018 y hasta ahora. Con apenas 24 y 22 años, respectivamente, llevan juntos toda una vida.

Pero toda cara tiene su cruz y la de Justin Bieber ha llegado en forma de críticas a su fotografía. Muchxs usuarixs han acusado al canadiense de publicar esa foto en 2009 cuando en esa época el cantante ya estaría saliendo con Selena Gomez.