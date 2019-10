Justin Bieber anuncia nueva canción y nos genera algunas preguntas

Esta ha sido una gran semana para Justin Bieber. Una semana que difícilmente olvidará porque ha sido en la que ha celebrado su segunda boda, la primera religiosa, con su mujer Hailey Baldwin, ahora Bieber. Se han rodeado de familiares y amigos para pasarse varios días de fiesta continua y para exhibir su amor perfecto y idílico que tanto esfuerzo y lucha les está costando sacar adelante como ellos mismos han confesado en más de una ocasión.

Dicen que el matrimonio requiere sacrificios y es un trabajo continuo del día a día, pero lo cierto es que viendo las fotografías de su boda, parecen la pareja perfecta capaz de superar todo obstáculo. Claro que ahora, están en una nube. Estos días todo han sido regalos extravagantes por únicos y lujosos, vestidos de novia a cada cuál más deslumbrante, anillos de oro y brillantes a pares, dientes de brillantes... no se han privado de nada. Hasta el clan Kardashian casi al completo ha acudido al evento del año.

Y ahí no queda la cosa porque Justin Bieber nos acaba de anunciar una nueva sorpresa, está claro que quiere hacer inolvidables estos días. Ha anunciado una nueva canción para esta misma semana. "Nueva música. Música de boda. Dan and Shay y este tipo. Viernes". Es lo único que ha escrito junto a un breve vídeo en el que podemos escuchar unos cuantos acordes que no nos dan muchas pistas sobre lo que podemos esperar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Justin Bieber (@justinbieber) el 2 Oct, 2019 a las 9:16 PDT

Este anuncio nos ha generado algunas preguntas. Para empezar, ¿se trata de un tema de Justin Bieber o es una colaboración? ¿Es el primer paso hacia un nuevo disco que tanto estamos esperando todos? ¿Cuándo habla de 'música de boda' a qué se refiere, es quizás la canción que abrió el baile de los novios? ¿Y lo de Dan and Shay, quiere decir que Justin Bieber ha virado hacia el country?

Dan and Shy no son un dúo muy reconocido en España, más que nada porque lo suyo es el country, un género muy local de Estados Unidos. Pero podemos decir que en la última edición de los Grammy ganaron una estatuilla por la mejor performance de un grupo o dúo country. Además, en la próxima entrega de los Country Music Awards podrían llevarse hasta seis estatuillas entre ellas las de mejor dúo, canción, álbum o vídeo del año.

¿Qué han hecho con Justin Bieber? Habrá que esperar al viernes