Billie Eilish improvisa en directo una canción sobre la parálisis del sueño

Confiésalo. Tú también te has dejado llevar por la hipnotizante voz de Billie Eilish en temas como Bad Guy o Bury a Friend. Y no es para menos, ya que sus graves y los ritmos del electropop y alternitve pop de su música son capaces de resucitar a todo el inframundo.

Bilile Eilish ha pasado de considerarse una promesa de la música a convertirse en una de las mayores influencias de la industria. Bad Guy la ha posicionado en el Número 1 de las listas de éxitos de Estados Unidos. En concreto, lo hizo en Billboard Hot 100, destronando así a los intocables Lil Nas X y Billy Ray Cyrus y su Old Town Road (Remix), que batían el récord de sumar 19 semanas en la lista.

Pero la artista ha sido capaz de volver a superarse junto a su más fiel acompañante, hermano y productor Finneas. En concreto, lo ha hecho en el programa Stern Show, cuyo presentador les animó a componer una canción en pleno directo. Tan solo disponían de un piano y de su imaginación.

Y, ¡boom! Lo consiguieron. Con su hermano a las teclas, la sensual y profunda voz de la cantante comenzó a crear lo que para muchos se ha convertido en una especie de nana. Eso sí, una nana improvisada que trata sobre, nada más y nada menos, que la parálisis del sueño.

Si desconoces el significado de estas palabras, es un transtorno que "consiste en la imposibilidad de moverse y hablar cuando se pasa del sueño a la vigilia. Un episodio bastante común que suene generar cierta angustia a quien lo padece, ya que suele ir acompañado de alucinaciones", explica Efe Salud.

Son éstas precisamente, las alucinaciones, las que se han convertido en uno de los temas principales de las canciones de Billie Eilish. O al menos de sus videoclips.

Esto lo pudieron comprobar en directo sus propios seguidores a través de su gira internacional When We All Fall Asleep, que tuvo su parada de honor en España. Aunque la artista ha vuelto a acordarse de ellos, y de los que no tuvieron la oportunidad de asistir, y ha anunciado una nueva gira internacional que también pasará por nuestro país el próximo 9 de julio (sin lugar concretado).

Continuó su gira con una pierna inmovilizada, ha ocupado el primer puesto de las listas de éxitos internacionales y ha improvisado una canción sobre la parálisis del sueño. ¿Acaso hay alguien que pueda superarla?