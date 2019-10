Así se creó Del Sur, el sueño cumplido de Virginia Maestro

Virginia Maestro, antes Virginia Labuat y antes Labuat, tiene nuevo disco, Del Sur. Este 4 de octubre se pone a la venta su quinto disco de estudio con Disparando como tarjeta de presentación.

Termina más de un año de proceso de creación de este nuevo trabajo que recogerá el testigo de su anterior EP, Roots, que publicó en 2018. En ese año, la solista cumplió uno de sus mayores sueños: grabar disco con Colin Linden a la producción. El propio Colin Linden contactó con ella y el resultado es un álbum grabado en Pinhead Studio de Nashville (Tennessee, Estados Unidos).

"En junio de 2018 Colin se puso en contacto a través de un email. En él decía que había escuchado mi EP Roots y que le entusiasmaba, preguntaba también por mi regreso a Nashville, y que sería genial tocar juntos. Me costó creer que algo tan bueno estuviera sucediendo, él ha sido y es toda una inspiración para mí. A partir de ahí he vivido un cuento que ha dado un vuelco a mi vida. Fui a Nashville y en su estudio hicimos Del Sur, una de las experiencias más enriquecedoras que he vivido hasta ahora" explica la cantante y compositora en su página web.

Del sur habla de orígenes y raíces. Las influencias americanas, el bolero y el folk inspiran a Virginia en este trabajo cuyo título es un pequeño homenaje a su tierra natal y al sentimiento sureño de la ciudad que tanto le ha dado, Nashville. En este trabajo, la solista canta en español, a excepción de dos temas.

Todo parecía predestinado para llegar hasta el día de hoy. Virginia Maestro abrió un crowdfunding para poder sufragar los costes de grabación de un trabajo que empezó a nacer cuando la intérprete encontró nueva oficina: Idarte Producciones.

"Y es que a veces los sueños se cumplen, sigamos soñando entonces. Estoy deseando encontrarme con vosotras y vosotros en los conciertos para contaros de cerca mucho más de esta aventura". Es el compromiso de la artista jienense que tiene varios conciertos de presentación confirmados para las próximas semanas.

Madrid, Santander, Sevilla, Barcelona y Logroño son algunas de las primeras ciudades que visitará durante estos últimos meses del 2019 para presentar en directo las canciones de su nuevo disco

Ha pasado una década desde su debut discográfico tras ganar la sexta edición de Operación Triunfo por delante del subcampeón Pablo López. 10 años después, Virginia ya cumplido su sueño.