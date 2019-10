The Cranberries comparten un vídeo en directo de 'Zombie' grabado en 1994

Mientras el vídeo musical oficial de Zombie, el grandísimo éxito internacional de The Cranberries, se está acercando a los mil millones de visitas en Youtube, la banda irlandesa ha comenzado a restaurar el resto de vídeos que tiene en su canal, remasterizándolos en alta definición.

Esta restauración abarca todo el catálogo de la banda, ahora que se cumplen 25 años del lanzamiento del álbum No Need To Argue, y se cumple con el debut de un concierto de Zombie filmado en 1994 en el Astoria de Londres. Un vídeo con el que ahora celebran este aniversario.

El clip fue filmado en el Astoria 2 en Londres, Inglaterra, en enero de 1994, siete meses antes de que el tema fuera lanzado como single. Aun así, la canción está completamente formada y en la actuación ya se puede comprobar el poder inherente de la canción mientras la multitud reacciona a Dolores O'Riordan, que expresa todo el poderoso mensaje de la canción.

El clip proviene de la película de conciertos de The Cranberries en 1994, The Cranberries Live, que se lanzó en mayo de ese año, mientras que una versión en DVD llegó en 2005. La película se rodó en poco menos de un año después del lanzamiento de la película.

The Cranberries - 'Zombie' (Live At The Astoria, London, 1994)

El enorme éxito de Zombie de The Cranberries fue escrito por la cantante de la banda, Dolores O'Riordan, a principios de la década de 1990 como una condena de la violencia que rodeaba Irlanda del Norte en ese momento.

El evento de estreno del vídeo musical Zombie en vivo es parte de la campaña #ZombieToABillion, que busca llegar a los ansiados mil millones de visitas en Youtube. Cuando lo consiga, en los próximos días, se lanzará la versión 4K HD remasterizada de Zombie. Este será el primer vídeo musical de una banda irlandesa en alcanzar mil millones de visitas en YouTube, ocupando su lugar en un grupo selecto de vídeos icónicos de música lanzados antes de 2003 que tienen ese honor: Bohemian Rhapsody de Queen y November Rain de Guns N 'Roses.