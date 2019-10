Cardi B: “Voy a llamar a mi nuevo disco Tiger Woods”

De broma en broma y tiro porque me toca. O tal vez no. Cardi B en un encuentro con sus fans en las redes sociales ha desvelado su intención de llamar a su nuevo proyecto musical Tiger Woods.

"Creo que voy a llamar a mi nuevo disco Tiger Woods porque cuando todo el mundo estaba hablando mierd* de él, el consiguió ganar una de esas chaquetas verdes" explicó la rapera en su directo.

No fue la única noticia que la solista dejó en este q&a (preguntas y respuestas) con sus followers. Cardi B confesó que todo en lo que está trabajando en estos momentos es para su nuevo elepé.

Desafortunadamente para los amantes de su música, este nuevo proyecto musical no llegará en 2019 según sus propias palabras por lo que hasta 2020 no podremos llevarnos a la boca al sucesor de Invasion of privacy (2018).

Todas estas confesiones llegan apenas un par de días después de la broma de Ryan Tedder sobre una falsa colaboración de Beyoncé, Adele y Chris Martin y después del tweet de Lady Gaga sobre que su disco se llamará Adele. ¿Se han puesto todos de acuerdo?

Lo único cierto es que 2019 ha sido uno de los mejores años que se recuerdan en su carrera con reconocimientos como el Grammy y proyectos de éxito como la película Hustlers con Jennifer Lopez o su colaboración con Ed Sheeran y Camila Cabello en South of the border que está a punto de estrenar su videoclip.