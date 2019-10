Aitana Ocaña se convierte en la protagonista indiscutible del mayor espectáculo sobre hielo en España

Play Tour es la primera gira de Aitana y lo cierto es que está siendo todo un éxito. Ha colgado el cartel de sould out en casi todos los conciertos de este verano, pero tranquilos porque todavía quedan entradas y conciertos a los que acudir hasta finales de diciembre. Teléfono es una de las canciones por excelencia de esta gira, aunque la catalana ha sabido cómo rentabilizar al máximo Spóiler, su primer disco. Aitana ha conseguido con el videoclip de esta canción llegar a los 84 millones de visitas. ¡Qué locura!

Aitana Ocaña consigue 84 millones de visitas en YouTube con Teléfono.

Lola Índigo es la única artista que ha colaborado con ella en su “nuevo” proyecto. Las comillas están justificadas: la catalana hace ya meses que compartió con todos sus seguidores este regalo llamado disco. En Spóiler hay canciones para todos los gustos. Desde Con La Miel en Los Labios, pasando por Me Quedo y Vas A Quedarte, han provocado que, en cuestión de minutos, consiga millones y millones de visitas en los diferentes portales digitales. Aunque no cabe duda de que el videoclip de Nada Sale Mal ha marcado un antes y un después en su carrera musical.

De éxito en éxito

Pero Aitana no se conforma solo con esto. La triunfita se ha convertido en la primera artista invitada del mayor espectáculo de patinaje sobre hielo en España. El bicampeón del mundo de este deporte, Javier Fernández, está preparando por segundo año consecutivo el mayor show sobre hielo en nuestro país. Revolution One Ice es su nombre y se espera que para la cita inaugural sean muchos los artistas que acudan.

Aitana formará parte de un espectáculo que mezcla música y deporte. Tendrá lugar en Málaga, más concretamente en el Palacio de los Deportes José María Carpena el próximo 9 de noviembre. Asegura que abrir un espectáculo de tal envergadura no tiene precio alguno, aunque para ser sinceros, la catalana no da abasto con tantas alegrías.

Latin Grammy 2019

Pero la extriunfita, además de vivir una de las mejores experiencias de su vida con tan solo 20 años, ha recibido hace escasos días la mejor de las noticias. Está nominada a Mejor Artista en los premios Latin Grammy 2019 que se celebrarán el próximo 14 de noviembre. Unos premios que, por cierto, están repletos de talentos españoles como Rosalía, Zahara o Alejandro Sanz.

Ella daba las gracias en las redes sociales de esta manera: “El momento en que he sabido que era verdad no me lo creía y ahora estoy un poco en shock. He llamado a mi familia y le he dicho que estoy flipando. No me lo estoy creyendo ahora mismo. Gracias de corazón. Ahora mismo no sé qué decir porque estoy en una nube. Todo esto es gracias a vosotros.” Es evidente que Aitana está viviendo uno de sus mejores momentos.