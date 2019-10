Taylor Swift y Lukas Graham pueden regresar a la lista este sábado

Esta semana dos «viejos» conocidos de la lista pueden regresar a ella. La primera es Taylor Swift, que hasta hace muy poco estuvo con nosotros con ME!, tema en el que colaboraba Brendon Urie, líder de Panic! at the Disco. La rubia «piernas largas», como cariñosamente la llama Tony Aguilar, nos presenta ahora en candidatura el single You need to calm down, con un mensaje que llama a relajarse y bajar el tono en unos días de mucha crispación.

Taylor está de máxima actualidad por su nuevo álbum, Lover, con el que ha conquistado nuevamente el número uno de las listas de Estados Unidos —es el sexto disco con el que lo logra de forma consecutiva— y que presentó en París. Sus fans españoles sueñan con que venga el año que viene a tocar a nuestro país —parece que su calendario lo permite— y, a punto de cumplir los 30, sigue siendo una de las grandes: es la artista que ha cosechado más ingresos este 2019. Si quieres que You need to calm down entre en lista, apóyalo con el HT #MiVoto40TaylorSwift en Twitter.

Y de una estrella del pop estadounidense a un grupo importante dentro del pop europeo. Lukas Graham, la banda danesa liderada por el cantante y compositor del mismo nombre, que fue número uno de LOS40 con 7 years (2016), este mismo 2019 con Love someone, y que también nos conquistó con Mama said, ahora nos propone un tema muy romántico titulado Lie.

Como el propio Lukas ha contado, se trata de una canción con letra autobiográfica: «En Lie cuento la historia de mi primer amor, que no fue fácil pero que ha resistido la prueba del tiempo, por lo que siempre estaré agradecido». Si te gusta el nuevo single del grupo, no sabemos qué haces que no lo estás apoyando ya con el HT #MiVoto40LukasGraham.

¡Suerte a ambos!