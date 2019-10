PlayStation 5 ya tiene fecha de lanzamiento

Jim Ryan, presidente y CEO de Sony Interactive Entertainment, ha confirmado a través de todos los canales oficiales de Sony la fecha oficial del lanzamiento de la nueva consola de próxima generación: PlayStation 5.

A finales de 2020, la PS5 pondrá fin a los 7 años de vida exclusiva de PlayStation 4. Entre las principales novedades de esta nueva plataforma figura un nuevo mando que enfatizará "la sensación de inmersión cuando se juegue" y reimaginará "cómo la sensación táctil puede añadir énfasis a esa inmersión".

"Por eso, hay dos innovaciones clave con el nuevo mando de PlayStation 5. Primero, vamos a adoptar respuesta de tecnlogía háptica para reemplazar la tecnología "rumble" que se encontraba en los mandos desde la quinta generación de consolas" explica el presidente de Sony PlayStation. Este mando ofrecerá una gama más amplia de respuestas de tal modo que se sentirá el choque contra una pared en una carrera de un modo totalmente diferente a un placaje en un campo de fútbol americano. Incluso podrás sentir una gran variedad de texturas cuando corras a través de los campos de hierba o te muevas con dificultad por el barro.

"La segunda innovación son los "gatillos adaptables", que ha sido incorporada a los botones de los gatillos traseros (L2/R2). Los desarrolladores pueden programar la resistencia de los gatillos de tal modo que tendrás la sensación táctil de disparar una flecha con un arco o acelerar un vehículo fuera de la carretera a través de un terreno rocoso. En combinación con la tecnología háptica, esto puede producir una potente experiencia que simula varias acciones de un modo más fiel. Los creadores de juegos han comenzado a recibir primeras versiones del nuevo mando, y estamos deseando ver hasta dónde llega su imaginación con estos nuevas funcionalidades a su disposición" explica Jim Ryan.

Este mando aún no tiene nombre oficial pero todos los analistas sugieren que será Dualshock 5. De momento tampoco existe mucha información sobre los juegos que acompañarán al lanzamiento pero la revista Wired ha lanzado un reportaje en el que pudo probar Astro Bot Rescue Mission y Gran Turismo Sport.

En este año y poco que queda hasta la llegada de PlayStation 5, la actual PS4 se despedirá por todo lo alto con algunos de los títulos más esperados de los últimos años: Death Stranding, The Last of Us Parte II y Ghost of Tsushima.

La nueva plataforma de Sony tendrá un procesador AMD Ryzen 3000 con 8 núcleos y 16 hilos de procesamiento bajo arquitectura Zen2 @ 7nm a una frecuencia Turbo de 3.30 GHz, gráficos Radeon Navi bajo la arquitectura RDNA, 16 GB de memoria GDDR6, SSD M.2 NVMe para reducir los tiempos de carga, soporte para tecnología RayTracing, lector Blu-Ray, retrocompatibilidad con PlayStation 4, y resoluciones 4K y 8K a 120 FPS.

PlayStation 5 podría llegar en las Navidades de 2020 con un precio estimado de entre 400 y 500 euros.