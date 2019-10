Billie Eilish, Rosalía, Lewis Capaldi y Ava Max intentarán arrebatarle el Nº1 a Manuel Carrasco

Igual que en verano la música se vive de una forma más intensa, la recta final del año también es vibrante en cuanto a expectación se refiere. Es época de premios (LOS40 Music Awards se entregan el 8 de noviembre), de balance, y los artistas tratan de dar lo mejor de sí. De aquí a final de este 2019 vamos a vivir semanas de gran emoción en la lista, y la que estrenaremos este sábado no se salva.

Tenemos actualmente en el número uno a Manuel Carrasco, uno de los triunfadores de la temporada y nominado a cuatro premios en LOS40 Music Awards. Este sábado le toca defender su liderato, que podría retener, o podría perder a manos de alguno de sus perseguidores. Rosalía con Ozuna (#2) y Lewis Capaldi (#3) aguardan atentos la ocasión de recuperar la medalla de oro. También son favoritos algunos nombres que aún no han llegado al primer puesto con sus singles actuales, como Ava Max (en el #5 con So am I) y Billie Eilish (en el #8 con Bad guy, que lleva cinco semanas atascada entre el #7 y el #8, y a quien hemos conocido mejor esta semana gracias a la estupenda nueva sección de LOS40 Dictionary).

Taylor Swift y Lukas Graham parten como candidatos. Ya están recibiendo apoyos con el HT #MiVoto40, pero ningún artista se resiste a abandonar la lista para dejarles hueco. Veremos si ambos reúnen el sábado apoyos suficientes para regresar al chart.

Este sábado, Tony Aguilar realizará el programa desde Zaragoza. Con motivo del concierto LOS40 Básico Opel Corsa de este jueves de Amaral, Tony se ha quedado en la capital aragonesa para celebrar allí el Día del Pilar. Será un programa muy especial desde los estudios de LOS40 en Zaragoza, y desde aquí os animamos a que os paséis por allí para vivir de cerca la magia de la radio. A quienes les pille lejos, pueden seguir el show por la radio, por redes sociales o en streaming de vídeo. Te conectes como te conectes, te esperamos desde las 10 de la mañana (9 en Canarias).