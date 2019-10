Los Simpson recrean el legendario concierto Live Aid de Queen

Si hay una actuación recordada por todos los fans de Queen que ha pasado a la historia como una de las más impresionantes de la historia, esa es la que el grupo ofreció en 1985 en el londinense estadio de Londres de Wembley. Para muchos, el incendiario concierto del grupo capitaneado por Freddie Mercury es la mejor actuación de todos los tiempos.

Los Simpson, la familia animada más conocida de la televisión, nunca han perdido oportunidades para homenajear y llenarse de referencias a la cultura popular del momento, y son muchos los grupos musicales y artistas que han visitado la ciudad de Springfield.

Por este motivo, y después del enorme éxito que a nivel mundial ha tenido la película Bohemian Rhapsody, la serie estaba tardando en plasmar el concierto en la piel de los Simpson. La exitosa serie animada acaba de regresar en Estados Unidos con su su 31ª temporada, y ha emitido un capítulo titulado 'Go Big or Go Homer' en el que recrea el Live Aid.

En este episodio, vemos a Homer sobre el escenario en el estadio de Wembley vistiendo el icónico bigote de Freddie Mercury acompañado de toda su familia y vistiendo la camiseta de tirantes blanca y los vaqueros azules que llevaba el artista para la ocasión.

La participación de Queen en el concierto benéfico Live Aid en el estadio de Wembley el 13 de julio de 1985 se considera la mejor actuación en directo de todos los tiempos. El evento se organizó para recaudar fondos para el hambre en Etiopía y Queen comandados por un inconmensurable Freddie Mercury sorprendió al mundo con un show de 17 minutos en el que no faltaron sus grandes éxitos como Bohemian Rhapsody, Radio Ga Ga, We Will Rock You y We Are The Champions.

El próximo capítulo de Los Simpson no será la primera referencia a Queen, ni a una larga lista de bandas de rock y heavy metal, en la larga vida de la serie.