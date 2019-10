Depeche Mode y Whitney Houston, entre los nominados al Salón de la Fama del Rock and Roll

Ya se ha hecho oficial la larga lista de nominaciones para el Salón de la Fama del Rock and Roll 2020, y entre los múltiples nombres destacan Depeche Mode, Notorious BIG, Soundgarden, Kraftwerk, Motörhead, Nine Inch Nails y Whitney Houston.

La lista larga del año pasado contó con personajes como Rage Against the Machine, Kraftwerk, MC5, Rufus & Chaka Khan, y John Prine, pero no lograron llegar a la selección final, en la que sí fueron introducidos nombres como Radiohead, The Cure, Janet Jackson, Stevie Nicks, Roxy Music, Def Leppard y The Zombies.

Hay que recordar que para optar a este prestigioso puesto, el artista tiene que haber publicado su primer material discográfico hace 25 años, es decir, en 1994. Aunque cumplen los requisitos para ser introducidos, la organización no ha propuesto a grandes nombres de la música como Jeff Buckley, Oasis, Weezer o Daft Punk. La lista completa, además, cuenta con Pat Benatar, Dave Matthews Band, The Doobie Brothers, Judas Priest, MC5, Rufus con Chaka Khan, Todd Rundgren, T.Rex y Thin Lizzy.

Más de mil personas, que incluyen a historiadores, miembros de la industria musical e integrantes del Salón de la Fama del Rock & Roll, votarán para escoger a los premiados de 2020.En el proceso de elección también podrán participar los seguidores de la música a través de una votación en internet disponible aquí.

Nominados al Rock & Roll Hall of Fame 2020

El año pasado, Radiohead rechazó la oportunidad de aparecer en la ceremonia. El misterio ahora rodea si Nine Inch Nails aparecería si fuera incluido. A pesar de hacer un discurso conmovedor para la entrada de The Cure en 2019, Trent Reznor previamente ha hablado siempre de forma despectiva sobre el Salón.

En la pasada ceremonia también pudimos ver a Robert Smith de The Cure volverse viral por su brutal humillación a un entrevistador, mientras que Janet Jackson usó su discurso para llamar a más nominadas, y Stevie Nicks compartió el escenario con Harry Styles para actuar.