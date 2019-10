Noah Centineo sorprende a sus seguidores rapándose la cabeza

¡Nueva etapa, nuevo look! Son muchos los artistas que, cuando acaban un proyecto, deciden cambiar de apariencia. Si los cantantes lo hacen para anunciar una nueva era en su música (el último ejemplo de ello es Dua Lipa), muchos actores y actrices lo hacen para despedirse de un personaje.

¿El último en hacerlo? La estrella de Netflix, Noah Centineo. El actor ha acabado recientemente de rodar la segunda y la tercera parte de A Todos Los Chicos de los que Enamoré, la saga que lo ha llevado a convertirse en una de los actores jóvenes más solicitados del momento, y lo primero que ha hecho ha sido raparse.

Centineo da vida a Peter en las películas, el protagonista de la cinta, cuyo pelo suele llevarlo despeinado y hacia arriba. Pues bien, ahora se ha pasado la maquinilla por la cabeza y creemos que hasta dentro de unos meses no podrá lucir esa melena en la cabeza.

Noah Centineo cambia de look / Instagram

Teniendo en cuenta que lo próximo que tiene que rodar Noah es Masters Of The Universe, es posible que sea una maera más fácil de meterse en la piel de He Man, el héroe al que dará vida. Quizá decidan ponerle una peluca rubia para que se parezca lo más posible al famoso personaje y el rapado sea una forma de llevarla más cómodamente.

Además, el próximo 5 de diciembre podremos ver a Noah en la nueva película de Los Ángeles de Charlie, protagonizada por Kristen Stewart, Naomi Scott y Sam Claffin. También ha terminado de rodar la película The Diary, dirigida por Jackie Chan. Vamos, que Noah no para.