Lil Nas X, Ava Max, Manuel Carrasco o Rosalía pueden ser número 1 este sábado

Hace siete días, Lewis Capaldi recuperó el número uno de LOS40 con Someone you loved, en la versión remezclada por Madism. ¿Logrará este sábado sumar su tercera semana en lo alto? No lo va a tener fácil, a pesar de ser una de las canciones de este otoño en todo el mundo.

Por supuesto, parte entre los favoritos para alzarse con la victoria, pero también cuentan Rosalía y Ozuna, que ya fueron número uno y aún están en el #2 con Yo x ti, tú x mí. Recordemos que Rosalía está confirmada para actuar en LOS40 Music Awards del próximo 8 de noviembre. En el #3, Manuel Carrasco, con cuatro nominaciones a los premios (las mismas que Rosalía), aguarda la oportunidad de regresar a la primera plaza con Qué bonito es querer. Pero es que en el #4 están Shawn Mendes y Camila Cabello con Señorita, la única canción que este 2019 ha sido número uno tres semanas consecutivas.

En los siguientes puestos, dos canciones que aún no se han colgado la medalla de oro y que podrían dar la sorpresa esta semana: Old town road, de Lil Nas X y Billy Ray Cyrus (#5) y So am I, de Ava Max (#6). Veremos de entre todos ellos quién se alcanza el primer puesto.

Los nuevos singles de Lukas Graham y Meduza feat. Goodboys parten como candidatos y podrían refrescar la lista este sábado. El grupo danés ya lo intentó la semana pasada y no lo consiguió. Podéis seguir apoyando ambas canciones con el HT #MiVoto40 en Twitter.

