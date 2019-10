Ariana Grande está preparando nuevo disco, y esto es lo que ha desvelado

Después de hacer saltar todas las alarmas con una colaboración con Kylie Jenner, Ariana Grande ha vuelto a ocupar las portadas de todos los medios. Y no, no tiene nada que ver con el mensaje que le ha lanzado su amiga y compañera Nicki Minaj.

Ariana Grande trae un nuevo álbum bajo el brazo, y no es un álbum cualquiera. Se trata de un disco de su música en directo de su gira mundial Sweetener World Tour. Vamos, toda una reliquia para sus millones de seguidores.

Así lo anunciaba la propia artista a través de un tweet que no tardó en revolucionar las redes sociales. “Pues… tengo en mi ordenador un montón de fragmentos de mi voz en directo del tour gracias a Johnny y Toby. Voy a empezar a pasarlas y a elegir mis momentos favoritos durante el vuelo. Por si acaso algún día queréis un disco”, decía su mensaje.

Este sería el primer álbum en vivo que publica Ariana a lo largo de su trayectoria. ¡Ya era hora! Pues la artista hizo sus primeros pinitos en la industria de manera oficial allá por 2011.

Algunos de los temas que quizás escucharemos en este nuevo proyecto llevan el título de God Is A Woman, Side To Side, Sweetener, 7 Rings, Love Me Harder, Breathin’, One Last Time, The Light Is Coming, Dangerous Woman, Break Free, No Tears Left To Cry y Thank U, Next. ¿Estás listo/a para esta sesión de talento en directo?

Aunque este no es el único gran logro que ha sumado Ariana a su carrera. Además de liderar las nominaciones de los MTV EMAs 2019 y convertir su álbum Thank U, Next en el más escuchado de la historia, Ariana ha puesto voz a la película de Los Ángeles de Charlie. Y lo ha hecho en una alianza irrepetible y única con Lana del Rey y Miley Cyrus. No está nada mal ¿verdad?

Con esta nueva noticia, Ariana ha vuelto a convertirse en el foco de atención de todos los medios. Eso sí, aún se desconoce fecha de lanzamiento, por lo que tendremos que esperar a descubrir su nueva faceta.