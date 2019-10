Green Day anuncia por sorpresa un concierto exclusivo en Madrid

Después del anuncio de la actuación de Green Day en los MTV World Stage Sevilla, ha llegado una nueva sorpresa relacionada con el grupo de Billie Joe Armstrong. El 30 de octubre, se dejarán también ver en vivo en la sala La Riviera de Madrid.

Formada en 1986, Green Day es una de las bandas más exitosas de las últimas décadas, con 70 millones de discos vendidos en todo el mundo. Su álbum debut en 1994, Dookie, que vendió más de 10 millones de copias y alcanzó el estatus de diamante, es reconocido por popularizar y revivir el interés por el punk rock, catapultando una larga carrera de éxitos que alcanzaron el número uno.

Entertainment Weekly define a Green Day como “la banda más influyente de su generación”, mientras que Rolling Stone afirma que “Green Day ha inspirado a más bandas jóvenes a empezar a tocar, exceptuando a KISS, y no parece que vaya a cambiar”. En 2004, Green Day lanzó la ópera rock American Idiot que vendió más de 7 millones de copias solo en Estados Unidos y consiguió el Grammy a mejor álbum de rock.

En nuestro país, Green Day siempre han estado muy presentes en la lista de LOS40, con un total de 18 canciones: Welcome to Paradise (1994), Longview (1994), Baskt Case (1995), When I come around (1995), Geek Stink Breath (1995), Stuck with me (1996), 86 (1996), Hitchin' a Ride (1997), Prosthetic Head (1998), Good Ridance (Time of Your Life) (1998), Minority (2000), Warming (2001), Waiting (2001), Poprocks & Coke (2002), American idiot (2004), Boulevard of Broken Dreams (2005), Wake me up When September Ends (2005) y 21 Guns (2009).

Green Day - 'Father Of All...'

Los fans de Green Day podrán acceder a la preventa el jueves 24 de octubre través de un link privado que proporciona Ticketmaster. La venta general de entradas saldrá en el mismo portal a partir del día 25 por el precio de 75€, las entradas serán nominales y solo podrán comprarse dos por persona.Cinco veces ganadores del Grammy Rock and Roll Hall of Fame, Green Day presentan su nuevo single Father Of All…, el tema principal de su próximo decimotercer álbum de estudio con el mismo nombre y que verá la luz el 7 de febrero de 2020.