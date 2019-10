Rosalía, Halsey y Becky G, entre las primeras confirmaciones de los MTV EMA 2019

El próximo domingo 3 de noviembre aterrizan en Sevilla los premios MTV EMAs 2019. Tras desvelar la lista de nominaciones (cuyas votaciones seguirán abiertas hasta el 2 de noviembre) y anunciar a Becky G como maestra de ceremonias, la organización ha publicado hoy los nombres de los/as primeros/as artistas que actuarán durante la gala.

Rosalía, con cuatro nominaciones; Ava Max y Mabel, con dos nominaciones por cabeza; Halsey, quien lucha por llevarse el premio a Mejor Colaboración, Mejor Look y Mejor Artista Pop; Becky G, como presentadora oficial del evento, y Akon han abierto a lo grande la lista de confirmaciones. Además, la estadounidense y el senegalés se subirán juntos al escenario para interpretar su tema conjunto Como no, ligando así los inicios de la carrera de la artista con Mala Santa, su último proyecto que verá la luz antes de la celebración de estos premios MTV.

Becky G será la presentadora de los MTV EMAs 2019 y también actuará en la gala / MTV

Pero ella no es la única que llega con novedades. La joven Mabel ofrecerá su primer show en nuestro país (antes de visitar España como parte de su gira oficial) tras la publicación de su álbum debut High Expectations, que incluye su gran éxito del momento Don't Call Me Up. Por su parte, Halsey también tiene mucho que celebrar, pues el pasado 9 de octubre lanzaba el videoclip oficial de Graveyard, segundo single de Maniac, su último disco de estudio.

La otra gran noticia ha sido el anuncio de Green Day como banda confirmada para el MTV World Stage Sevilla, un evento musical que tendrá lugar el día anterior en la espectacular Plaza de España. ¿Lo mejor de todo? Que aún quedan sorpresas por desvelar en los próximos días.

Los MTV EMAs podrán seguirse en directo a través de MTV España a partir de las 20:00h del domingo 3 de noviembre gracias a la retransmisión en vivo desde FIBES - Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla.