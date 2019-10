Un conocido grupo de K-Pop reacciona a Rosalía

¿Alguna vez habías imaginado a Rosalía colaborar con un grupo de K-Pop? Deja de echarte las manos a la cabeza porque las posiblidades no son tan nulas. Aunque desconozcamos la opinión de la intérprete de Malamente, de lo que sí estamos seguros es de que no faltan ganas por parte de los artistas del pop surcoreano.

Este es el caso de Pentagon, uno de los máximos exponentes de este género, que han protagonizado un vídeo reacción a algunos de los temas más sonantes del ámbito latino. Además de los hits Bellacoso de Residente y Bad Bunny y No Te Enamores de Paloma Mami, los surcoreanos han comentado Con Altura de Rosalía, J Balvin y El Guincho. Su reacción no te dejará indiferente.

Si hay algo que la cantante ha sido capaz de provocar en Pentagon son escalofríos y obsesión. ¡Mucha obsesión!

Desde el primer segundo en que los protagonistas reproducen su videoclip, quedan completamente hipnotizados por sus beats y la voz de la catalana. Tan solo les has bastado con "El dembow lo canto con hondura" para quedar boquiabiertos y reaccionar con actitud de sorpresa al unísono.

Los ritmos consiguen penetrarse en sus mentes y jugar con ellas. Tanto que, incluso, comienzan a imitar los movimientos de la cantante. ¡Puro arte! "Esta canción es muy animada. Hace que quieras bailar. De verdad, me gusta", son las palabras que pronuncia uno de los integrantes del grupo. "Deberíamos bailar esto en el avión camino a América Latina", añade su compañero.

"Adictiva" es el término que utilizan para definir Con Altura. Y no les falta razón, pues, desde que vio la luz en marzo de este año, ha acumulado un total de mil millones de visualizaciones, mil millones de bailes alrededor del planeta y mil millones de veces imitando el baile de La Rosalía.

Conociendo la reacción de Pentagon al resto de temas que también escucharon en este mismo vídeo, podemos asegurar que no hay ser humano en la faz de la Tierra que consiga evitar los ritmos del género latino. Aunque no se encuentre entre tus preferencias musicales, seguro que alguna vez te has dejado llevar por sus sonidos, ya sea en la discoteca o a través del aleatorio de algún servicio de streaming.

No es la primera vez que somos testigos de la alianza entre reggaetón y K-Pop. Ya pudimos escucharla a través de los temas de Leslie Grace con Super Junior, BTS con Halsey o Red Velvet con Ricky Martin, entre otros. Vamos, que no descartamos que Pentagon o Rosalía se animen a reforzar este vínculo.

Y tú, ¿cómo reaccionaste por primera vez a Con Altura?