Taylor Swift tiene algo que decir de la canción de Selena Gomez

¿Quién no ha escuchado hablar de Lose you to love me, la balada que ha publicado Selena Gómez? Seguro que pocos han levantado la mano porque es uno de los temas que más interés ha despertado en los últimos días.

Muchos lo han interpretado como el adiós definitivo a Jelena, la relación que tantas idas y venidas ha protagonizado junto a Justin Bieber. Su historia se remonta a 2010. Casi una década de altibajos. La última oportunidad que se dieron les mantuvo juntos hasta marzo de 2018. Unos meses después (dos, según Lose you to love me) él ya estaba con Hailey Baldwin con la que se casó el pasado septiembre.

El entorno de Selena siempre ha manifestado que consideraban que lo suyo era una relación tóxica y que el canadiense no les gustaba para ella porque creían que le hacía más mal que bien.

Parece que ahora, todo está superado, por lo menos por parte de ella y eso viene a decir en este bombazo que todo el mundo está analizando con lupa. Pero el mensaje es claro y poco más se puede decir.

O sí, porque ahora llegar el momento de posicionarse, que no deja de ser una historia de dos. Taylor Swift lo ha hecho. Estaba claro por quién tomaría partido. “Esta canción es una expresión perfecta de curación y absolutamente mi canción favorita de las que ha publicado”, escribía en su stories.

“Te quiero mucho Selena”, añadía, dejando claro que siguen siendo BFF. La última vez que las vimos juntas en público fue en 2018 durante la gira Reputation en la que Swift invitó a su amiga al escenario. A principios de este año, también las veíamos compartir alguna salida de chicas. Una forma de poner fin a los rumores que hablaban de un distanciamiento entre ellas.

Gestos como estos vienen a recordarnos que desde que se hicieron amigas en 2008, cuando Taylor salía con Joe Jonas y Selena, con su hermano Nick Jonas, siempre han estado la una apoyando a la otra. Y en este lanzamiento tan esperado, no iba a ser diferente.