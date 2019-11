¡Entradas agotadas! Louis Tomlinson se prepara para su fiesta en Barcelona

Desde que Louis Tomlinson anunció su regreso al mercado de la música hace unas semanas, sus seguidores comenzaron a sacar el confeti y a prepararse para una nueva y prometedora etapa. Una etapa que llegará protagonizada por el lanzamiento de un álbum que del que el propio Louis ha asegurado sentirse aliviado de publicar.

Pero ésta no ha sido la única gran noticia que han recibido sus seguidores últimamente. Su artista favorito se va de gira para presentar su nuevo proyecto, y lo hará por 43 ciudades repartidas por todo el mundo. La primera de ellas: Barcelona.

¡Lo que lees! LOS40 traerá a Louis Tomlinson a la Ciudad Condal el próximo 9 de marzo para ofrecer a su público español el espectáculo que tanto estaban deseando escuchar. Tanto es así que las entradas han volado. ¡Así es! Louis Tomlinson se subirá al escenario de una Sala Razzmatazz hasta la bandera que se llenará de voces al unísono coreando cada uno de sus hits. ¡Todos son buenas noticias!

Nuestro protagonista se ha asegurado de hacer llegar su música a todos los rincones del planeta. Es por ello por lo que esta gira mundial pasará por países de Europa, Asia, Oceanía y América. "He estado esperando este momento desde que comencé mi carrera en solitario. No puedo esperar para veros a todos de gira. También hay algunas fechas que se añadirán más tarde. Gracias por todo. ¡Allá vamos!", señaló en sus redes sociales.

De este modo, Louis inaugura una nueva etapa tras la disolución temporal de One Direction en 2016. Una decisión con la que cada uno de sus integrantes comenzaron a desenvolver sus proyectos en solitario y escalar en las listas de éxitos.

Tras el cierre de dicha etapa, el británico nos ofreció temas como Two Of Us y Kill My Mind, permitiéndonos familiarizarnos con unos nuevos sonidos que abrirían esta nueva y prometedora etapa. Y tú, ¿estás listo/a para escuchar a Louis Tomlinson en directo? Lo harás muy bien acompañado.