Noah Centineo vuelve a presumir de six pack en las redes sociales

Noah Centineo se ha convertido, por méritos propios, en uno de los galanes de Hollywood. Sobre todo, para la Generación Z. Si hace unos años, actores como Taylor Lautner o Robert Pattinson acaparaban las portadas de revistas, ahora ha llegado el momento de darle el testigo al protagonista de A todos los chicos de los que me enamoré.

Con 23 años, la vida de Noah ha cambiado en los dos últimos años gracias a ser una de las estrellas de Netflix, protagonizando películas para adolescentes. ¿Lo próximo donde lo veremos? En la nueva versión de Los Ángeles de Chalie. Además, va a dar vida en la gran pantalla a He Man.

Pues bien, aunque Noah puede presumir de tener una constitución envidiable, parece que el pasado verano fue criticado por no lucir un six pack perfecto en su torso. El joven recibió muchos comentarios tras subir una foto donde aparecía sin camiseta y, aunque lucía bastante bien, no tenía los abdominales marcados.

Estas críticas, además, hacían referencia a que se había descuidado desde que protagonizó la campaña para Calvin Klein, donde se le notaba hasta el último músculo del cuerpo.

Pues bien, no sabemos si por razones de guion (ya que tendrá que dar vida al héroe de Mattel) o porque le ha salido del higo, Noah vuelve a tener un six pack bien marcado en su torso.

¿Cómo lo sabemos? Por la última foto que ha subido a su cuenta de Instagram donde el actor presume de abdominales. El actor quiso compartir con sus seguidores la ducha más loca de su vida. ¿La razón? Tiene una pierna vendada tras haberse sometido a una ciugía. Para avisar de que la iba a transmitir a través de sus historias, subió una publicación con el siguiente texto: “La aventura de ducha más ridícula de todos los tiempos de la historia”.

En las imágenes de sus historias vemos cómo se levanta desde el sofá, sube las escaleras con las muletas y se pone hasta una bolsa de plástico en la pierna. Es verdad que pide ayuda a un amigo para que le eche una mano. Eso sí, su pareja, Alexis Ren, no mueve un dedo y se queda mirándole entre risas.

Sin lugar a dudas, con o sin six pack, Noah Centineo está estupendo. Sobre todo, porque siempre tiene una sonrisa en la cara.