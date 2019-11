Selena Gomez y su hermana son dos auténticas princesas en la premiere de ‘Frozen 2’

El próximo viernes, 22 de noviembre, se estrena una de las películas más esperadas del año (y no solo por los más peques de la casa): Frozen 2. Las aventuras de las hermanas Anna y Elsa volverán a la gran pantalla con nuevas canciones. De hecho, ya hemos podido escuchar la versión de Panic At The Disco de Into de Unknown y nos ha parecido una pasada.

Para ir calentando motores (aunque no mucho, porque sino el tierno Olaf se nos derrite), este jueves 7 de noviembre ha tenido lugar la premiere de la película en Los Ángeles. Allí han acudido las estrellas que ponen voz a los protagonistas de la película en la versión original: Indina Mencel, Kristen Bell y Evan Rachel Wood, entre otras.

Pero si ha habido una artista que ha llamado la atención en la alfombra roja ha sido Selena Gomez. La cantante de 27 años ha acudido a la premiere junto a su hermanita pequeña de seis años, Gracie Teefey.

Las dos hermanas iban totalmente iguales y es que Gracie era una versión mini de la propia Selena. Las dos chicas iban como auténticas princesas Disney, apostando por un vestido largo blanco lleno de brillos y mangas estilo campana. Además, con estampados de pequeñas flores azules y una capa blanca llena de lentejuelas y plumas, parecían completamente sacadas del mundo de Arendelle. El look está firmado por Kate Young y Marc Jacobs, ¡porque las princesas de cuento también tiran de contactos!

Pero la cosa no se queda ahí, para rematar el look, Selena y Gracie han optado por llevar dos trenzas a los lados, al más puro estilo de Anna. ¡Y nos encanta!

Además, durante su paso por la alfombra, las dos chicas han regalado un tierno momento cuando en el photocall se han dado un beso. Un gesto precioso que ha sido captado por los fotógrafos en el momento.

La propia Selena ha compartido las imágenes del evento en su cuenta de Instagram, demostrando lo orgullosa que está de su hermana pequeña. “¡Espero ser oficialmente la mejor hermana de todas! Ha sido el mejor día de su vida (para Grace). La pemiere de Frozen 2 ha sido increíble”, ha escrito Sel junto a la publicación.

Sin lugar a dudas, Selena está en un gran momento profesional gracias al éxito de su último tema Lose You To Love Me, que se ha convertido en número 1 en Estados Unidos.