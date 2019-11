The Chainsmokers: Esto es todo lo que sabemos de su tercer disco World War Joy

El regreso discográfico de The Chainsmokers está tardando más de lo que esperábamos. Los djs y productores han cumplido con su promesa de ir estrenando poco a poco todas las canciones de su tercer álbum de estudio antes de que terminara 2019 pero a estas alturas confiábamos en que el disco ya estuviera en las tiendas.

Desde comienzos de 2019, el dúo neoyorquino formado por Andrew Taggart y Alex Pall están estrenando todas las canciones que recopilarán dentro de World War Joy y alguna otra que no formará parte del elepé. Hace unos días vió la luz Push my luck que se convertirá en el sexto sencillo de su tercer proyecto musical.

Una táctica similar a la que ya emplearan en 2018 con Sick Boy, disco del que pudimos disfrutar de canciones como Sick Boy, You owe me, Everybody hates me, Beach house y Somebody con Drew love.

Contando este Push my luck, quedan cuatro canciones por descubrir de World War Joy después de que el dúo haya presentado Takeaway con Illenium y Lennon Stella, Call you mine con Bebe Rexha, Do you mean con Ty Dolla $ign y Bulow, Kills you slowly y Who do you love con 5 Seconds of Summer.

A The Chainsmokers le queda poco más de mes y medio para dar salida a cuatro nuevos hits de su cosecha y, de paso, confirmar la fecha de lanzamiento de este esperado trabajo discográfico.

The Chainsmokers además reveló a través de su página web y sus redes sociales nueve fechas de su gira europea del próximo año. Durante octubre del 2020 visitarán países como Alemania, Inglaterra, Italia, Irlanda, Bélgica, Países Bajos, Francia y República Checa.

Para evitar la especulación y la reventa de las entradas de sus shows, los djs están trabajando junto a YellowHeart una plataforma que permite a los artistas establecer sus precios máximos así como garantizar que los tickets de sus shows vayan a clientes reales y no a revendedores.