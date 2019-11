Billie Eilish lanzará ‘Everything I Wanted’, su nuevo tema, este miércoles

A estas alturas todo el mundo conoce el nombre de Billie Eilish. La artista estadounidense se ganó tanto el favor del público como el de la crítica gracias a su primer álbum debut, when we all fall asleep, where do we go?, que salió el pasado mes de marzo.

De hecho, el pasado viernes 8 de noviembre, la cantante se llevó el premio a mejor disco internacional del año en LOS40 Music Awards. Aunque no pudo estar en la ceremonia, envió un bonito mensaje a todos sus fans.

Pues bien, hay grandes noticias para los seguidores de la artista. Hace una semana os decíamos que la joven de 17 años estaba a punto de lanzar canción. Pues bien, ya sabemos el nombre y la fecha de este nuevo single.

NEW MUSIC FROM BILLIE EILISH



“everything i wanted”



Out Wednesday November 13 at 4:00pm PT globally — billie eilish (@billieeilish) 10 de noviembre de 2019

Se trata de everything i wanted y saldrá…. ¡este miércoles 13 de noviembre! Vamos, que no vamos a tener que esperar casi nada. Por ahora no sabemos nada más sobre este misterioso single, pero nos morimos de ganas de escucharlo. Y es que, desde que lanzó el disco, no hemos podido disfrutar de nuevo material de la cantante, sin tener en cuenta el remix de Bad Guy que lanzó en verano junto a Justin Bieber.

Pero no es el único material que tiene previsto sacar la estadounidense en los próximos días, también anunció en un directo de Instagram con sus seguidores que tiene previsto el videoclip de xanny: “Sí, el vídeo de xanny se va a lanzar. Sí, tengo dos canciones inéditas que se van a lanzar y de la que no habéis escuchado nada…¡tened paciencia por favor!”.

¿Se tratará everything i wanted del primer tema inédito? Si es así, ¿tendremos que esperar mucho para escuchar el siguiente tema? Lo único que tenemos claro ahora mismo es que volverá a nuestro país como parte del cartel del Mad Cool 2020. ¡Qué ganas!