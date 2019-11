Te invitamos a un 'showcase' con James Blunt para celebrar nuestro aniversario

Cumplimos un año de vida, y queremos celebrarlo con un padrino de excepción. En esta ocasión tan especial para nosotros, contamos con uno de los grandes nombres de la música británica, que ha permanecido durante más de 180 semanas en la lista de LOS40 y cuyas letras ya forman parte de nuestra vida.

James Blunt nos acompañará para ofrecernos un concierto muy especial para un número muy reducido de oyentes. Será el próximo miércoles 20 de noviembre a las 21 horas en un lugar secreto del centro de Madrid. Es muy fácil conseguir una entrada doble para este 'showcase' tan especial:

1. Elige como mínimo cuatro de los títulos del nuevo disco de James Blunt: Once upon a mind.

2. Escribe un texto en inglés en el que uses esas palabras de, como máximo, 50 palabras.

3. Envíanos tu texto al correo morningbox@los40classic.com. Sé original e incluye tus datos personajes (nombre completo, población y teléfono).

Los ganadores recibirán en su correo electrónico todas las instrucciones necesarias para acudir a este evento único. Puedes consultar aquí las bases del concurso.

LISTADO DE CANCIONES DE 'ONCE UPON A MIND' 1. The Truth 2. Cold 3. Champions 4. Monsters 5. Youngster 6. 5 Miles 7. How It Feels To Be Alive 8. I Told You 9. Halfway 10. Stop The Clock 11. The Greatest

La carrera de James Blunt es una auténtica aventura que daría para un libro. Le conocimos como un ex militar que dejó las armas para colgarse la guitarra, esa que le acompaña allá donde va. Durante su carrera ha conseguido dos números 1 en LOS40 y ha permanecido en la lista durante 181 semanas, 4 de ellas como número 1 con You're beautiful y OK con Robin Schulz. High, 1973, Love, Love, Love, Primavera anticipada (It is my Song) con Laura Pausini, Stay The Night, So Far Gone son el resto de temas que han pasado y permanecido durante semanas en la lista.

James Blunt - 'Cold'

Ese año no hubo rincón del planeta donde no sonaran los acordes del piano del músico nacido en Tidworth (Inglaterra). 14 años después, el solista inglés ha unido su primer y su último vídeo continuando la historia de ese salto al agua con Cold, el primer sencillo de su nuevo álbum de estudio, Once upon a mind, con el que vuelve a sus orígenes.