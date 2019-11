Así suena Charlie Puth versionando Memories de Maroon 5

Corría el año 2009 cuando un desconocido para el mundo Charlie Puth abría su propio canal en Youtube para subir las versiones que hacía de sus ídolos. Tenía 18 años cuando comenzó a publicar sus propias versiones. Él componía sus propias canciones pero como muchos otros empezó subiendo covers a la popular plataforma de vídeos.

10 años después, la vida le ha cambiado radicalmente y para celebrar esta década viviendo su pasión por la música ha vuelto a sus orígenes versionando otro de sus grupos favoritos: Maroon 5.

En los últimos 10 años su vida ha dado un giro de 180 grados y ahora es él la estrella internacional de la música que inspira a jóvenes a seguir sus pasos. Pero el de Rumson (Nueva Jersey, Estados Unidos) no olvida de dónde procede y no tiene problemas a la hora de rendir homenaje con su voz a las composiciones que le llegan al corazón.

Una de ellas es Memories, el más reciente sencillo publicado por los californianos liderados por Adam Levine con el que avanzan su nuevo proyecto musical tras un tiempo de silencio discográfico.

No es la mejor interpretación a nivel vocal que le hemos visto. De hecho, la versión de Someone like you de Adele con la que ganó un concurso de versiones que le abrió las puertas del programa de Ellen Degeneres donde recibió una oferta con una discográfica es difícil de superar.

Pero desde luego si que es una de las versiones con mayor sentimiento que le hemos visto cantar. De hecho, al comienzo de la canción se le escucha decir: "Si nos casáramos esta es la canción que me gustaría cantarte".

Mientras Charlie Puth nos emociona con su última versión, Maroon 5 sigue ofreciendo conciertos por todo el mundo y ha confirmado su Tour MMXX con las primeras actuaciones en Colombia, Uruguay y Argentina en marzo de 2020.