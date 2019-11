¿Habrá secuela del Joker?

Si ha habido una película que ha marcado el 2019 esa ha sido Joker. La película sobre los orígenes del villano de DC ha triunfado en taquilla.

Joaquin Phoenix construye en Arthur Fleck a un personaje completamente devastado por la enfermedad mental al que el mundo se le revuelve con su hostilidad. Y un Robert De Niro que parece más joven que nunca. En Joker vemos la humanización de un villano, algo que parece haber conectado con el público gracias al trabajo del director Todd Phillips.

No es una película de superhéroes. Y por ello el realizador siempre dejó claro que Joker iba a ser una única y exclusiva entrega cinematográfica. Pero las cosas podrían haber cambiado. ¿Habrán tenido que ver las cifras mil millonarias del largometraje en taquilla?

A juzgar por lo que Phillips ha dicho en The LA Times la secuela no tendría que ver tanto con el dinero como con la concepción argumental de la cinta. No hay nada en camino pero tampoco hay nada descartado...

Según Todd Phillips "no podría ser sólo una salvaje y loca película sobre el ‘príncipe payaso del crimen’. Tiene que resonar temáticamente de forma similar a como lo hace esta. Porque creo que ese es el motivo por el que esta película conecta con la gente. Es por lo que hay debajo. Algunas películas hablan de la chispa, esta habla del polvo. Si pudiera capturar eso de nuevo, sería interesante".

Si a la idea del cineasta le sumamos la posibilidad de que Joaquin Phoenix vuelva a meterse en la piel del Joker tendríamos el 50% de la secuela porque Warner sí dará luz verde al proyecto de fraguarse definitivamente. Las candidaturas a los Oscar y el resultado de estos premios serían el espaldarazo definitivo.

¿Te apetece ver Joker 2?