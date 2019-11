Selena Gomez se encierra en el estudio

Corren buenos tiempor para Selena Gomez. Quien dice buenos, dice buenísimos. La cantate estadounidense ha coronado por primera vez la lista Billboard con su Lose You To Love Me, una balada que ha dejado a todos los selenators con la boca abierta. ¿La razón? Es una clara despedida a todos aquellos sentimientos negativos que le hacía sentir Justin Bieber. De hecho, Look at her now, el otro tema que lanzó Sel a finales de octubre, también habla sobre este tema de una manera más optimista.

Pues bien, esto no es lo único musical que Sel nos va a ofrecer próximamente. Ya os contamos que la artista tiene previsto estrenar dos nuevos temas en los AMA's de su nuevo disco. Vamos, el próximo 24 de noviembre. Lo que no sabemos es si le ha dado tiempo a terminarlos o todavía esta acabándolos. ¿La razón? La última publicación que ha subido a su cuenta de Instagram.

La cantante, que últimamente está muy activa en redes sociales, ha compartido dos imágenes este fin de semana donde aparece sentada en el suelo del estudio de grabación. Con las piernas cruzadas, ropa cómoda y los cascos puestos, vemos a Selena agotada tras un día duro de trabajo. ¡Si en la segunda imagen parece que se va a quedar dormida!

Ver esta publicación en Instagram Well.. Still here. Una publicación compartida de Selena Gomez (@selenagomez) el 16 Nov, 2019 a las 10:58 PST

"Bien, todavía aquí", ha escrito la cantante junto a las fotos. Eso sí, ver a Sel en el estudio da mucha alegría y sus seguidores (que son de dedo rápido) no han tardado en darle a like, sumando más de cinco millones de "me gusta" en las primeras 24 horas. No le vamos a quitar mérito, pero tenemos que tener en centa que es una de las personas más seguidas del mundo.

Ahora solo queda esperar para ver cómo suenan las nuevas canciones de Sel. Y es que su regreso a la música está dando muchas alegrías. Aunque estos últimos años la hemos visto en varias colaboraciones y sacando sencillos como Back To You, lleva sin lanzar álbum desde hace cuatro años, cuando salió a la venta Revival. ¡Necesitamos nuevo material!