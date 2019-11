Ariana Grande protagoniza el reencuentro más especial de ‘Victorious’

Aunque hoy en día sea una de las cantantes más solicitadas del mundo, hubo una época en la que Ariana Grande solo era una actriz adolescente que cumplía su sueño de formar parte de una serie de Nickelodeon. Porque sí, Grande no era chica Disney, era chica Nickelodeon.

En 2010, se estrenaba la serie juvenil Victorious en Nickelodeon. Encabezada por Victoria Justice, una de las caras más conocidas del canal en aquella época, se convirtió en todo un éxito para el canal. Pero entre su reparto, los fans se fijaron en el personaje de Cat Valentine, una chica risueña con el pelo rojo. Se trataba de una jovencísima Ariana Grande de quince años que comenzaba a despuntar entre sus compañeros.

Tan buena fue la acogida del personaje de Ariana que el canal apostó por un spin-off de su personaje con la serie Sam y Cat. Eso sí, solo duró una temporada y en 2014 dijo adiós. Pero Grande ya era una cara conocida y su carrera como cantante solo acababa de empezar.

Pues bien, este martes 19 de noviembre, ha tenido lugar un bonito reencuentro entre algunos de los personajes de Victorious. ¿Y cuál ha sido el nexo de unión? Nada más y nada menos que el concierto de la intérprete de Breathing en Atlanta.

De este modo, su amiga y ex compañera de reparto, Elizabeth Gillies fue a verle actuar. No es raro ver a Elizabeth junto a Ariana. De hecho, desde que se conocieron en la serie, han sido grandes amigas. Es más, es una de las chicas que aparece en el videoclip de Thank U, Next.

Pero no ha sido la única actriz de Victorious que ha estado con Ari en su concierto. Matt Bennett, quien daba vida a Robbie Shapiro, también estuvo con ella. De hecho, él también apareció en el videoclip de Thank U, Next, en la escena que recreaba la película de A Por Todas.

También lo hemos visto junto a Ari en una de sus fiestas de Halloween. Concretamente en la que se disfrazó de personaje de The Twilight Zone. Sí, esa fiesta en la que la artista lució con la nariz de cerdita.

Antes de actuar en Atlanta, Ariana escribió en su cuenta de Twitter que estaba “muy emocionada”, pero no podía decir por qué. ¿Y cuál fue la razón? Que tanto Bennet como Gillies subieron a cantar con Ari en aquel concierto.

Ambos cantaron temas de la serie Victorious. Mientras que Bennet interpretó junto a Grande la canción I Think You’re Swell, Gillet se animó con Give It Up. De hecho, cuando la actriz terminó de cantar, Grande se refirió a ella como “una de sus mejores amigas de siempre”.

Sin lugar a dudas, aunque este reencuentro de Victorious no haya sido muy numeroso, sí que ha sido especial. Un momento icónico para los seguidores y seguidoras de la serie.