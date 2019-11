Billie Eilish se enfrenta a su yo del pasado

La revista Vanity Fair ha vuelto a repetir la misma entrevista a Billie Eilish por tercer año consecutivo. La solista estadounidense se ha enfrentado así a su yo del pasado responiendo a las mismas cuestiones a las que ya se enfrentó en 2017 y en 2018.

Todo comenzó un 18 de octubre de 2017 cuando una jovencísima Billie Eilish se sentaba frente a las cámaras de la popular revista de moda y entretenimiento. Por aquel entonces la cantante ya era un fenómeno viral después de triunfar con Ocean eyes y arrasar con su EP Don't smile at me. Todo eso con 15 años y pese a ello sus respuestas ya demostraban una madurez digna de elogio a la hora de enfrentarse a temas tan espinosos como la fama (ha hablado del episodio del robo de su anillo), la presencia de los medios de comunicación, la relación con su familia o su futuro musical.

Tanto en las entrevistas de 2018 como en la actual de 2019, la artista sigue demostrando su continua evolución y pese a coincidir en algunas de las respuestas sobre su posición con respecto a la música que le gustaría componer en un futuro o sus gustos cinematográficos y de moda; en otras cuestiones difiere completamente de su yo del pasado.

Ese es el caso de los artistas con los que le gustaría colaborar, confesando que cantar junto a alguien sobre un escenario es excesivamente complicado o que la industria musical esté llena de artistas que están tristes o frustrados.

Pero tal vez una de las declaraciones más sorprendentes que ha hecho en esta entrevista hace referencia a su álbum When we fall asleep, where do we go? Su debut discográfico vio la luz el pasado 29 de marzo de 2019 y supuso un gran alivio para ella a juzgar por sus palabras.

Preguntada por su cosa más importante en este momento contestó que "gracias a dios terminé el disco porque estaba a punto de saltar de un edificio por terminar ese jodid* disco. Fue agotador. Gracias a dios que lo terminé. Honestamente, ahora que lo pienso, a veces hablo con Finneas y nos preguntamos el uno al otro si nos damos cuenta de que realmente hemos terminado ese disco. Te juro por dios que creíamos que nunca lo terminaríamos. Nunca".

El reportaje audiovisual de Billie Eilish para Vanity Fair es una auténtica maravilla cuyo visionado es obligado más allá de que te guste o no la música de la intérprete. Tranquilo si vas un poco flojo de inglés porque puedes activar la opción de subtítulos. VF han pensado en todo...