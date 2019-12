Los 10 secretos de Zasko Master

1. La música que te gusta escuchar horas o días previos a la celebración de un gran evento como puede ser el de la Final Internacional: Yo la verdad es que no me ciño a escuchar nada en concreto antes de salir. Siempre escucho música, todos los días de mi vida y evidentemente el día antes de batallar no iba a ser diferente. Así que realmente escucho música genérica. En verdad, trap y rap, pero no me voy a buscar artistas concretos. Me pongo la playlist y lo que salga.

2. Tu primer pensamiento cuando viste por primera vez una batalla de gallos: Yo la primera batalla que vi fue un Piezas vs. Kid Masta hace mucho tiempo. Cuando lo ves no te da para pensar que eso puede ser improvisado. Das por hecho que será como un tema o algo así y después cuando te adentras en el mundo y descubres que es improvisado, lo flipas. Yo no me lo podía creer y por eso me dieron tantas ganas de practicarlo.

3. Lo primero que haces al despertarte: Me levanto, me ducho, me sirvo un vaso de leche o zumo de naranja y poco más.

4. El amuleto o lo que no te puede faltar en las batallas: No tengo nada en concreto que me de suerte. Voy concentrado y concienciado para la batalla.

5. El gallo con el que mejor te llevas: Coincido con Bnet en muchas cosas, muchas veces parecemos la misma persona y por eso nos compenetramos al 100%. Hay un feeling recíproco.

6. El consejo que te hubiese gustado recibir antes de adentrarte en las batallas: Yo creo que muchas veces a las batallas vas con un miedo previo de lo que pueda pasar y eso te hace pensar en un futuro que no existe todavía y no aprovechar el presente. Uno de los mejores consejos es que vivas el momento y no estés pensando en lo que va a pasar después de las batallas ni en las consecuencias que va a tener, sino que actúes de ese momento según como te vengan los estímulos.

7. El primer pensamiento cuando tu rival te responde con una muy buena rima: Tú imagínate que la batalla va más o menos nivelada y en un momento tu rival te golpea con una rima super fuerte, ves que se cae el palco y casi se para la batalla. Piensas: o aprieto ahora o como suelte otra así me voy yo para abajo.

8. Algún reto personal: Nunca me he propuesto llegar a x puntos. Siempre he querido ver esto como freestyle, al igual que la disciplina que practico también aplicarla a la vida. Que la vida sea un freestyle, que no vayas con una meta clara y que vayas un poco improvisando el camino. Si lo intentas esquematizar, no sale como esperas.

9. Algo que te dé vergüenza reconocer que te gusta o que muy poca gente imagina que te gusta: No, yo digo orgulloso todo lo que me gusta.

10. Algo que no soportas: Cuando te despiertas por la mañana y suena una sierra, un taladro o lo que sea, y a la vez cuando tu madre decide pasar la aspiradora cuando estás escuchando música.