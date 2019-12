Coldplay supera en ventas a Robbie Williams con su nuevo disco

La batalla por el número 1 de la pasada semana en la lista oficial de álbumes del Reino Unido ha sido realmente feroz. Robbie Williams y Coldplay han protagonizado una lucha para alzarse con este primer puesto en las listas de su país natal, especialmente importante para el ex componente de Take That.

Chris Martin ha continuado con su racha ininterrumpida de álbumes de estudio número 1. Finalmente Everyday life con 81.000 copias ha superado las 67.000 del disco de villancicos de Williams y de esta manera se ha situado como el tercer disco más vendido en la primera semana en el país.

Sin embargo, no todas son malas noticias para Williams. El artista puede presumir de que The Christmas Present se haya convertido en el lanzamiento de cassette más vendido en casi dos décadas, vendiendo 10.000 copias en los últimos siete días.

Coldplay, concierto en el Museo de Historia Natural de Londres

Lucha de egos

Robbie dijo que estaría "aplastado" si su nuevo álbum navideño, The Christmas Present, resultara superado en las listas de ventas por el Everyday Life de Coldplay. "Si llego a ser número 1, estaré muy feliz", le dijo el cantante al diario The Sun, "y si no, me aplastará. No me importa decir que quiero que me pasen cosas buenas".

Chris Martin, el cantante de Coldplay, fue más educado a la hora de contestar a estos comentarios de Robbie, y respondió asumiendo que no le importaría perder ese número 1 frente al solista: "Honestamente, no nos importa. Él puede tenerlo, todo el poder para Robbie. Realmente él llegó primero".

Robbie Williams - 'Time For Change'

Robbie actualmente tiene 12 álbumes que han llegado al número 1 en el Reino Unido, y encabezar la lista oficial de álbumes esta semana lo habría puesto a la altura de Elvis Presley, el artista que tiene la mayor cantidad de éxitos en solitario.

Mientras tanto, los siete álbumes de estudio de Coldplay han alcanzado el número 1 en la lista oficial. El último fue A Head Full Of Dreams de 2015.