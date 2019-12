Britney Spears: la Princesa del Pop cumple 38 años

¡El mundo de la música está de celebración! Britney Spears, conocida mundialmente como la Princesa del Pop cumple 38 años. Una vida entera dedicada al mundo del espectáculo en el que no todo ha sido de color de rosa y, aunque ahora la cantante no esté viviendo su mejor momento personal, su nombre está escrito en la historia del pop desde finales de los años noventa. Tanto, que multitud de artistas han querido rendirle homenaje en muchas de sus creaciones, como Miley Cyrus o Rita Ora.

Una carrera que comenzó bajo la varita mágica de la factoría Disney al lado de nombres tan importantes en torno a su vida como Justin Timberlake, con quien formó la pareja perfecta del momento, Ryan Gosling o su eterno alter ego, Christina Aguilera. El mundo entero bailó su mítico …Baby One More Time y no tardó en quitarse el uniforme para demostrar todo lo que era capaz de hacer. Protagonista de momentos únicos, como uno de los besos más icónicos del mundo del espectáculo junto a Madonna, repasamos algunos de los hits imprescindibles de la carrera de Britney Spears dentro de sus nueve álbumes de estudio. ¡Feliz cumpleaños!

…Baby One More Time

La canción con la que Britney Spears se convirtió en un absoluto ídolo de masas. Ella era un referente y su música el himno de una generación.

Oops!...I Did It Again

Uno de los temas más inspiradores de la carrera. Aunque quizás en su momento ella no lo supiera, ese mono de látex rojo iba a pasar a la historia.

Overprotected

Fue considerada la mejor canción del tercer disco de la cantante, su álbum homónimo. Una reivindicación en toda regla ante la sobreprotección en la que se veía envuelta en un canto a la libertad que brillaría con luz propia en su discografía.

Im A Slave 4 U

Nada más y nada menos que la canción de una de las consideradas mejores actuaciones de la historia de los MTV Video Music Awards. Fue en 2001 con serpiente incluida, ¿te suena?

Toxic

Muchos la consideran la mejor canción de la carrera de Britney y le valió un Premio Grammy en el año 2005. Un carísimo e icónico videoclip, comparado con Con altura de Rosalía, J Balvin y El Guincho, avalan uno de los imprescindibles de la Princesa del Pop

My Prerogative

Una canción con muchísimo significado personal para Britney, artista desde niña y cansada de que no sea ella misma quien maneje su propia vida, incluyendo los aspectos más personales.

Gimme More

Una nueva era en la vida de la cantante que ya comenzaba a marcar nuevos terrenos con una declaración de intenciones desde el primer segundo del single con ese "It’s Britney, bitch". Puede presumir de haber sido elegida por artistas como Sia para crear sus propias versiones.

Circus

Una canción mítica, que da nombre a su sexto disco y que no estuvo lejos de polémica por la utilización de animales reales en el rodaje de su videoclip. Eso sí, no cabe duda de que la temática circense es una de las que más juego han dado a la Princesa del Pop en sus puestas en escena.

Womanizer

Otro de los que ostenta el título de los considerados mejores videoclips en la carrera musical de la artista. Girl power en estado puro en muchas versiones diferentes de Britney.

Work Bitch

Famosísimo y censurado, fue creado mano a mano con nombres como Will.i.am, con quien también interpretó Scream & Shout, o Sebastian Ingrosso, de Swedish House Mafia. El single fue todo un éxito mundial.