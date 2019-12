Enrique Iglesias habla de cómo es ahora la relación con su padre

Este 7 de diciembre Enrique Iglesias dará un concierto en Madrid, el único en España. Y es que el cantante se prodiga poco por su país. Está asentado en Miami donde vive con la que es su pareja desde hace 18 años y sus mellizos.

Tal vez esa poca frecuencia con la que nos visita hace que tengamos pocas oportunidades de hablar con él. Estos días ha estado de charla con la prensa española, nosotros incluidos.

Entre otros temas, ha hablado de cómo es la relación con su padre. Cuando tenía 6 años se mudó a vivir a Miami con él tras el secuestro de su abuelo. Desde entonces, ya no volvió a vivir aquí.

Con 18, decidió emprender una carrera musical sin el amparo de su padre y se marchó de casa a vivir a Canadá y probar suerte. “A los 18 años me separé de mi familia por completo. Y fue difícil. Me fui y durante diez años no tuve absolutamente ningún contacto con mi padre. No empecé a tener contacto con él hasta que falleció mi abuelo. Son muchos años. Sufrí mucho. Pero lo que sentía por mi música me daba fuerza. Y, sobre todo, perseguía el objetivo hacerlo a mi manera”, ha explicado en una entrevista con Icon.

Lo que antes era un tabú, su relación paterno filial, ahora es un tema más de la conversación. “Ahora lo pienso más. Lloré mucho en el inicio. Hubo un momento en particular. Me fui a San Francisco a mezclar mi primer disco. Estuve un mes allí. Recuerdo regresar al hotel, estar ahí solo y ponerme a llorar. Y pensar: ‘Qué estoy haciendo: he perdido el contacto con mi familia por completo’. Porque afectó a todo. Sobre todo con mi padre, pero también con el resto de la familia”, ha recordado.

Julio Iglesias con sus hijos. / Alvaro Rodriguez/Cover/Getty Images

El hecho de haberse convertido en padre ha cambiado su perspectiva familiar. En 2005, tras la muerte de su abuelo, se reencontró con su padre después de más de una década sin hablarse. Ahora, no le cuesta tanto descolgar el teléfono y charlar con él.

“Nos tenemos un respeto mutuo, más ahora que hace 25 años. Es mi padre y lo quiero con toda mi alma. Lo respeto y lo admiro y hasta en parte entiendo las cosas que ha hecho en su carrera y en su vida personal”, ha asegurado.

Ya lo decía Laura Escanes hace poco, la maternidad te hace valorar más a tus padres. A Enrique Iglesias le ha pasado algo parecido. Sus hijos lo son todo para él. "Cuando ahora estoy un poco deprimido voy a ver a mis hijos y me digo: 'Pero cómo puedo ser tan egoísta de estar de bajón por tal o cual cosa teniendo esto aquí’. Mientras mis dos bebés estén felices y yo sea buen padre, el resto es secundario", ha confesado.