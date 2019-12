Enrique Iglesias sobre Tamara Falcó: “Es una chica estupenda que dice las cosas como son”

No queda nada para que podamos disfrutar de Enrique Iglesias en directo. El próximo sábado 7 de diciembre, la estrella musical actuará en el WiZink Center de Madrid, ¡y promete ser una fiesta!

Con motivo de este evento, tuvimos la oportunidad de charlar con él sobre música. De hecho, nos adelantó que su próximo disco va a ser como una paella donde tiene cabida todo tipo de género musical. Además, también habló sobre cómo ve la industria musical ahora mismo, donde los sonidos latinos están sonando más fuerte que nunca.

Pero en aquella entrevista también quisimos preguntarle sobre qué opinaba acerca de que Tamara Falcó hubiese llegado a la final de Masterchef. Entre risas, el intérprete de Súbeme la radio habló sobre el paso de su hermana por el programa de TVE.

Aunque confiesa que no ha podido ver el programa, asegura que ha estado al tanto de todo lo que ha ocurrido a través de su hermana:

"La información que me ha llegado es a través de Tamara. Tenemos buenísima relación y hablamos prácticamente todos los días. Me cuenta que está feliz y que se siente muy satisfecha. Creo que le ha pillado de sorpresa y pensaba que no le iba a gustar tanto".

¡Y vamos si le ha gustado! Al final, Falcó se hizo con el título de ganadora. "Si me hubiesen preguntado a mí que Tamara iba a ser finalista de cocina, no lo hubiese creido. Me podrían haber dicho cualquier otra cosa, pero de cocina nunca me lo hubiese imaginado"

Además, Enrique le ha dedicado unas preciosas palabras a su hermana, halagando su forma de ser: "Mi hermana es una chica estupenda que dice las cosas como son. Es estupensa y tiene un corazón enorme. Es un amor."

No sabemos si esto de presentarse a talent es cosa de familia, por eso hemos querido preguntarle a Enrique si se animaría a participar como concursante en algún programa.

"Pues no sé. a mí en el pasado sí que me han ofrecido American Idol, aquí, en Estados Unidos", comienza relatando Iglesias. Pero no fue el único programa que le ofrecieron, también The Voice y Factor X: "Me reía con mi manager por la situación. Soy fan de ellos, sobre todo de American Idol, porque me gustaban las historias. Me pilló en un momento en el que me pillaba de gira constantemente. Yo soy muy casero y me cuesta estar mucho tiempo fuera de casa".